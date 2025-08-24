En el Concejo capitalino

Por los delitos y las últimas muertes, hubo un duro cruce entre dos concejales de Santa Fe: qué se dijeron

Fue sobre el final de la última sesión, en las manifestaciones. Se cruzaron sobre las políticas de seguridad municipales. Para el edil opositor, “no hay plan”. El oficialista le espetó que miente, y “con datos falsos”.