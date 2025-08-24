Por los delitos y las últimas muertes, hubo un duro cruce entre dos concejales de Santa Fe: qué se dijeron
Fue sobre el final de la última sesión, en las manifestaciones. Se cruzaron sobre las políticas de seguridad municipales. Para el edil opositor, “no hay plan”. El oficialista le espetó que miente, y “con datos falsos”.
Se vivió un debate que si bien fue tenso, fortalece la democracia. Crédito: Luis Cetraro
Estaba casi terminada la última sesión del Concejo de Santa Fe: todo aprobado, con consensos, sin que los micrófonos hayan trinado con cruces políticos virulentos. ¡Hasta el Día del Folclore para la ciudad de Santa Fe se había aprobado! Todo muy lindo, los expedientes tratados ya empezaban a guardarse. Afuera había un solcito acogedor... Pero alguien quiso "patear el cable".
Eran el momento de las manifestaciones. Lo último. Por lo general, los concejales y concejalas aprovechan ese momento para expresarse con palabras elogiosas hacia el trabajo de alguna ONG, o bien hacer dar su parecer sobre algún tema nacional. Ocurrió que el concejal Jorge Fernández (Bloque PJ), volvió sobre la coyuntura: los últimos homicidios en la ciudad, y los delitos.
El edil opositor habló de "una escalada de violencia criminal que ha terminado lamentablemente con dos muertos" en muy poco tiempo. Consideró esos episodios como las clásicas tramas de violencia interpersonal y de "violencia entre organizaciones criminales que suelen durar años, propias de la dinámica de la violencia en la ciudad".
Esto, cada tanto, aparece y recrudece, consideró. Fernández hizo hincapié en los homicidios y los heridos de arma de fuego, es decir los delitos predatorios. "En realidad, esta situaciones son las que están atravesando hoy los distintos barrios de la ciudad".
"No hay un plan"
Pero tras dar un largo contexto, fue al punto que generó el cruce político posterior. "Lo que me llama la atención es que no estemos debatiendo si hay o no hay un plan de seguridad para la ciudad de Santa Fe. Y entonces aquí viene la crítica", aclaró, como para que no queden dudas.
"Tenemos la sensación, por no decir la certeza, de que no hay un plan de seguridad para la capital. Un plan que atienda las cuestiones estructurales que generan la criminalidad, que atiendan a las causas que generan los delitos predatorios, la inseguridad o la violencia".
Jorge Fernández (Bloque PJ). Crédito: Archivo
"Me pregunto si el año que viene vamos a estar discutiendo de lo mismo. ¿No es este momento, terminado el acto electoral, en que hay que tomar en serio la discusión sobre la seguridad en Santa Fe?", preguntó.
"Es una promesa del gobierno municipal. Hemos autorizado un presupuesto importante para el área de seguridad. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Ninguna. ¿Qué ha cambiado en la estrategia de seguridad? Nada. Han puesto más móviles, más infraestructura. Pero, ¿adónde está el resultado?", fustigó. La cosa se iba caldeando.
"¿Alguien está evaluando el resultado de las estrategias que se están aplicando en la ciudad? ¿Hay un diagnóstico de lo que pasa históricamente para adoptar una estrategia, medirla y saber si efectivamente los objetivos que se plantearon se han cumplido? Si existe, tráiganlo al Concejo y vamos a discutirlo", pidió el edil.
"Porque -prosiguió- No vaya a ser que se estén equivocando... Que el diagnóstico no sea el correcto o que las estrategias no tengan relación con el diagnóstico; o simplemente que a nadie se le ocurrió que hay que evaluar cuál es el impacto en el territorio de esas políticas".
"Esta es la primera impresión: no hay plan (de seguridad). Aprovechemos la oportunidad de discutir un plan. En serio. Para empezar a resolver el principal problema que tienen hoy los santafesinos y santafesinas", cerró Fernández.
"Lo que acaba de decir el concejal Fernández es un relato que arranca de datos que no son ciertos. Aquí hay una realidad de datos que no indican en lo más mínimo lo que sostiene el preopinante", arrancó el radical.
"Hay una política muy seria en materia de registros y relevamiento, de tener información con 'mapas de calor' que se actualizan todos los días. El dato concreto es que estamos en cantidad de homicidios en un número similar al del año pasado, luego de que el año pasado hubiera una caída con relación al 2023", agregó Pereira.
Carlos Pereira (Interbloque "Unidos"). Crédito: Luis Cetraro
"Estamos por debajo del índice de homicidios de muchas ciudades de la región pampeana, y ese número se viene manteniendo a lo largo de este año. También hay un descenso de los delitos predatorios, que eso se registra a través de todas las denuncias que ingresan al 911", adujo luego.
"Es que hay una desconfianza de la gente (sobre el 911) construida a lo largo de los años producto de que no se atendían", prosiguió. "El patrullero no llegaba, no se daba respuesta al vecino. Eso cambió hoy. El 911 es una herramienta que se actualiza con los sistemas que hoy se disponen diariamente de los mapas de calor".
"Me gustaría que vengan los funcionarios para que le muestren al concejal Fernández el comparativo de esos mapas de calor" -chicaneó el edil del oficialismo.
Los datos indican que en las últimas dos semanas hubo un crecimiento de delitos predatorios en la zona de Guadalupe en el límite entre Guadalupe Oeste, Guadalupe Este y Guadalupe Central. "A partir de ahí, se han dispuesto acciones concretas de refuerzo en la intervención policial en esos lugares", aseveró.
"El análisis catastrófico que hace el concejal Fernández, si nos comparamos con Suiza, probablemente sea así. Pero comparado con la historia de la provincia, de la ciudad, la situación de seguridad ha mejorado notablemente", dijo Pereira. El debate siguió, con chicanas y más cruces: pero la grieta local ya estaba instalada.
