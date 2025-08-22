Sanción del Concejo

Amplían las reglas para construir en Santa Fe, con eje en la sustentabilidad y lo patrimonial

El Legislativo local modificó el Reglamento de Ordenamiento Urbano. El cambio en algunas variables, como el Factor de Ocupación Total del suelo, clave. Aseguran que es un “impulso” a la inversión en la infraestructura urbana.