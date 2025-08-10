Don Braulio, "quijotesco y olvidado": el busto que no fue para una eminencia de la ciencia en Santa Fe
Jorge Braulio Mullor fue un destacado químico e investigador. Nunca se cumplió con una ordenanza sancionada en 2018, que disponía la instalación de un homenaje a su figura y legado en la Plazoleta 2 de Abril.
Retrato del Dr. Jorge Braulio Mullor. Crédito: Archivo
El Concejo de Santa Fe sancionó una resolución donde dispuso que el Ejecutivo Municipal dé cumplimiento a la Ordenanza Nº 12.526 de 2018, cuyo objeto es el emplazamiento de un busto con la imagen del Químico Farmacéutico Jorge Braulio Mullor, en la Plazoleta “2 abril”, cita en la intersección de Moreno y San Martín.
Motivó este proyecto "una serie de conversaciones llevadas a cabo con vecinos y vecinas que habían impulsado e incentivado el proyecto que hoy es ordenanza de este Cuerpo", dice la norma, que fue impulsada por la presidenta del Legislativo, Adriana "Chuchi" Molina. En efecto, esa vieja ordenanza nunca se cumplió.
Fue tan apasionante y extraordinaria la vida y el legado del Prof. Jorge Braulio Mullor que se vuelve difícil contarla en breves palabras. Lo cierto es que fue una eminencia para la ciencia, la química, la bromatología, la sanidad pública, la docencia y la investigación científica en la ciudad de Santa Fe.
Compromiso al extremo
Mullor fue docente e investigador de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL, además de Rector de esa casa de altos estudios. Ideó el Instituto Bromatológico de Santa Fe en 1939, y redactó el Código Bromatológico provincial, vigente a partir de 1941.
El profesor Mullor dictando una clase de Bromatología y Nutrición en la UNL. Crédito: Archivo
"La impronta de Jorge Mullor tenía que ver con la búsqueda irrestricta de la salud de la comunidad, evitando los abusos de las empresas alimenticias, los fraudes y falsificaciones de alimentos (...), sujetos a una intervención de municipios y comunas muy poco efectiva", publicó el periodista local Luis Moro (programa "Punto de Partida").
Mullor fue una de las personalidades santafesinas destacadas del siglo XX, “un hombre cuyo compromiso con la ciencia, en aras de la salud alimentaria del conjunto de la población, marcó una etapa histórica", agregó el comunicador social.
Una apostilla no menor: el científico "levantó una barrera infranqueable para el ingreso de la multinacional Coca-Cola a la provincia, entre principios de los años '40 y 1967".
"Su planteo era sencillo: nadie tiene derecho a comerciar públicamente productos cuya composición ignoraba el Estado, y que por su contenido en cafeína y ácido fosfórico, su consumo debería regularse en la niñez", enfatizó Moro.
"Quijotesco"
En diciembre de 2016, El Litoral publicó una semblanza sobre la presentación del libro “Quijotesco, la vida de Jorge Braulio Mullor”, escrito con una documentación exhaustiva por los periodistas de Santa Fe Guillermo Tepper y Maximiliano Ahumada.
“‘Quijotesco’ es una invitación a recorrer distintas epopeyas nunca antes recopiladas, que tienen como epicentro la lucha de un hombre que desafió al poder político, y combatió, principalmente, a uno de sus brazos predilectos: el económico", explicaban los autores en aquel entonces.
El Concejo pidió que se haga el busto homenaje a Mullor. Crédito: Archivo Mauricio Garín
La obra indaga sobre las denuncias de Mullor al frente del Instituto Bromatológico de Santa Fe. Refleja el valioso reconocimiento de las academias científicas internacionales hacia su persona, pero también repasa momentos ingratos que hicieron peligrar su vida y hasta la de sus propios hijos.
"Además, narra su actuación frente al convulsionado estudiantado de los ‘70, la inflexible postura que tomó Mullor ante los fusilamientos de Trelew, y su intransigente posición frente a las dictaduras y a las intervenciones a los claustros universitarios", decían los Tepper y Ahumada.
La vida del Dr. Mullor "fue la de un hombre extraordinario, único e ingobernable, cuyo legado marcó gran parte de nuestra historia”, concluyen. Como un Quijote apasionado y comprometido hasta las últimas consecuencias que, solo con su inteligencia y humanidad, enfrentó los poderosos molinos de viento que movían el poder.
