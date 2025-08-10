Pedido del Concejo

Don Braulio, "quijotesco y olvidado": el busto que no fue para una eminencia de la ciencia en Santa Fe

Jorge Braulio Mullor fue un destacado químico e investigador. Nunca se cumplió con una ordenanza sancionada en 2018, que disponía la instalación de un homenaje a su figura y legado en la Plazoleta 2 de Abril.