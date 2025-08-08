Pedido desde el Concejo

Las prioridades para erigir el monumento homenaje a "Locomotora" Oliveras en la ciudad de Santa Fe

Se solicitó al Ejecutivo que realice estudios de factibilidad que ayuden a determinar el mejor lugar para su instalación. Se deberá priorizar a la familia de la homenajeada y a las ONGs dedicadas a la lucha por los derechos de las mujeres.