Las prioridades para erigir el monumento homenaje a "Locomotora" Oliveras en la ciudad de Santa Fe
Se solicitó al Ejecutivo que realice estudios de factibilidad que ayuden a determinar el mejor lugar para su instalación. Se deberá priorizar a la familia de la homenajeada y a las ONGs dedicadas a la lucha por los derechos de las mujeres.
En 2023. La inauguración del gimnasio de Alejandra Oliveras en barrio Alfonso. Crédito: Pablo Aguirre
Este monumento sería “un reconocimiento a una de las santafesinas destacadas en el ámbito del deporte nacional e internacional, y por ser una referente de la lucha de las mujeres contra la violencia por motivos de género y solidaridad para quienes más lo necesitaron”, dice el texto sancionado, impulsado por la edila Jorgelina Mudallel (Bloque PJ).
Cabe recordar que el pasado lunes 28 de julio, Oliveras falleció a los 47 años en el Hospital Cullen de Santa Fe, tras una ardua lucha contra un Accidente Cerebrovascular (ACV) isquémico, que la mantuvo en terapia intensiva durante 14 días.
“La partida de la ex boxeadora, activista social, influencer y reciente figura de la política santafesina, dejó una huella imborrable”, dice la semblanza publicada por El Litoral. Oliveras “fue una mujer que hizo de la lucha, tanto en el ring como en la vida, su bandera, inspirando a miles con su fuerza y resiliencia”.
Prioridades
Para la definición del lugar donde se erigiría la estatua conmemorativa, “se deberá dar prioridad tanto a la familia de la homenajeada y a las organizaciones federadas del boxeo local, como así también a las organizaciones que trabajan en la lucha por los derechos de las mujeres”.
Asimismo, el Ejecutivo podrá proponer diversos emplazamientos para que los actores antes mencionados puedan consensuar el lugar definitivo. “Y para dar cumplimiento a esto, se podrá llevar a cabo un procedimiento que permita el diseño del monumento y ejecución por parte de artistas locales”.
Los restos de la recordada boxeadora fueron velados en la Legislatura. Crédito: Manuel Fabatía
De resultar favorable la factibilidad solicitada, el municipio procederá a remitir el Mensaje correspondiente al Concejo Municipal. Y las erogaciones que resulten de la ejecución de lo solicitado serán imputadas a la partida presupuestaria que corresponda.
Fundamentos
En los fundamentos del proyecto sancionado, Mudallel consideró que la iniciativa tiene por objetivo que el Ejecutivo, en conjunto con artistas locales, la familia y organizaciones vinculadas, lleve adelante el proyecto técnico para realizar el monumento a “Locomotora” Oliveras.
“Esto sería una forma de reconocer sus éxitos deportivos en el ámbito del boxeo, pero también su lucha contra la violencia de género y su compromiso social con quienes menos tienen a través de la práctica deportiva”, enfatizó.
Alejandra “Locomotora” Oliveras fue seis veces campeona del mundo en el boxeo en distintas categorías (súper gallo, pluma, ligero, súper ligero), “siendo la primera mujer argentina en ganar campeonatos internacionales en varias divisiones y ganadora del Récord Guinness por ello”, adujo luego.
En 2015, Oliveras muestra el certificado Guinnes por su récord en el boxeo. Crédito: Mauricio Garín
Oliveras fue vecina de la ciudad de Santa Fe, hasta que en los últimos años se radicó en Santo Tomé, donde creó una escuela de boxeo para integrar a través del deporte a jóvenes en diversos contextos de vulnerabilidad.
“Además, merece un reconocimiento por ser ejemplo ante miles de mujeres de su lucha contra la violencia de género, participando en las marchas del 8M, como así también generando encuentros motivacionales”, enfatizó Mudallel.
Su experiencia deportiva en los últimos años también la llevó al plano de la participación política para impulsar leyes y normativas vinculadas al fortalecimiento del deporte y de los deportistas santafesinos. En 2025, fue elegida como Convencional Reformadora Constituyente.
“Resulta imperioso poder visualizar y referenciar a los ejemplos de personas que han tenido un recorrido de vida con mucho esfuerzo, dedicación y sacrificio para lograr sus sueños, superar adversidades y transformar el dolor en compromiso social”, subrayó por último la edila justicialista.
