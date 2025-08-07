Jujeña como Alejandra

La “Pumita” Carabajal: “La Locomotora nos dejó un legado: disfrutar el hoy sin temerle a la vida”

Boxeadora, campeona del mundo, vivió muchos años en El Carmen, la ciudad donde nació la Locomotora Oliveras y allí la conoció cuando era muy jovencita. Tiene una historia de vida durísima, porque a los 14 años se fue de su pueblo y se hizo cargo de dos de sus hermanitos.