Cómo la autonomía municipal beneficiará a Santa Fe: las claves que debatirá la Convención

La Convención Reformadora atraviesa su mitad de agenda con una amplia batería de temas que serán debatidos en el recinto de Diputados. Uno de ellos, que tomó agenda pública en la semana que termina, es la autonomía municipal.
El concejal Carlos Suárez detalló ejemplos concretos sobre obras, transporte, arbolado y recursos, y destacó cómo la reforma constitucional permitirá que la ciudad tome decisiones más ágiles y cercanas a los vecinos.
Al respecto, el concejal de la ciudad de Santa Fe, Carlos Suárez, estuvo en el piso de Primera Mañana para hablar sobre la audiencia pública realizada el pasado miércoles en el Concejo local. “El vecino te escucha y dice, ‘¿Qué es?’ La verdad que es muy abstracto el concepto, pero lo que sí es cierto es que tiene implicancias prácticas muy directas”, afirmó.
En este sentido Suárez ejemplificó cómo la autonomía puede agilizar la gestión de obras esenciales. "Hoy, para expropiar un terreno privado, se necesita un mensaje del intendente al concejo, su aprobación, volver al intendente, luego a la legislatura, y recién ahí se puede expropiar. Con la autonomía, ese trámite estaría en manos solamente de la ciudad de Santa Fe”, explicó.
Además, mencionó otros casos donde la autonomía municipal tendría impacto directo: “Otro tanto con la ley de arbolado provincial. La antigua ley decía cuándo podíamos podar. La autonomía nos lleva a una ciudad que puede tomar la gran mayoría de sus decisiones, aunque algunos aspectos como el régimen electoral seguirán en manos de la provincia”.
Suárez también abordó la cuestión del transporte público y la cooperación intermunicipal. “Monseñor Rodríguez es una calle que divide Recreo de Santa Fe. Para que el colectivo la cruce, necesitamos autorización provincial. Con autonomía, Santa Fe y Recreo podrían ponerse de acuerdo y ese transporte podría tener el mismo costo, licitar la línea y mejorar la calidad de vida de los vecinos”, indicó.
El concejal agregó la importancia de la regionalización y la asociación intermunicipal: “De la mano de la autonomía va otro ejemplo que tiene que ver con la regionalización, la asociación intermunicipales o las áreas metropolitanas, la posibilidad de que entre los municipios se vinculen y tomen decisiones que mejoren la gestión”.
La discusión sobre recursos también fue un punto central. “Lo que los municipios no quieren es transferencia de responsabilidades sin recursos. De hecho, la Constitución va a plantear que eso no puede ocurrir. Esto conlleva una discusión de una ley de coparticipación provincial, que defina qué recursos transfieren de provincia a ciudad”, señaló Suárez.
Respecto a las audiencias públicas realizadas en Santa Fe, Rosario y Reconquista, destacó su valor para la participación ciudadana: “Para mí son muy importantes como toda instancia de participación ciudadana, y entiendo que a los convencionales se les brindaron opiniones e insumos que pudieron haber tomado. Creo que ha sido muy productiva”.
Finalmente, Suárez resaltó que la autonomía municipal tendrá efectos concretos en la vida diaria: “Estoy convencido, y porque he sido un defensor histórico de esto, que la autonomía municipal es una muy buena noticia y que en cuatro, cinco, diez años vamos a notar cambios en nuestra vida que van a ser mucho más ágiles y sencillos a partir de ella”, cerró.
