Suárez pidió que la Constitución garantice la asociatividad municipal y el rol legislativo en áreas metropolitanas
En la tercera y última audiencia pública de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, el concejal y asesor de la Comisión, Carlos Suárez, defendió la autonomía municipal y la asociatividad entre localidades como ejes fundamentales de la Reforma Constitucional, proponiendo que se incorporen funciones legislativas en la gestión metropolitana.
El concejal y asesor de la Comisión de Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, Carlos Suárez.
18:18
Este miércoles, en el recinto del Concejo Municipal de Santa Fe, se realizó la tercera y última etapa de las audiencias públicas de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, en el marco del proceso de Reforma Constitucional de la Provincia.
El concejal Carlos Suárez, quien además se desempeña como asesor de la Comisión, participó como expositor con una intervención centrada en la autonomía municipal y la gobernanza en áreas metropolitanas. Manifestó su apoyo a la autonomía, afirmando que “es un fenómeno político-social que debe ser procesado por la ciudadanía, más allá de lo abstracto que pueda parecer”, y propuso que la nueva Constitución establezca una transitoriedad para el dictado de cartas orgánicas, de modo que coincidan con otros procesos electorales. Según explicó, esto permitiría unificar criterios sin que implique una injerencia provincial.
En su exposición, Suárez subrayó la necesidad de que la Constitución incorpore el principio de asociatividad municipal, habilitando la creación de regiones, áreas metropolitanas y organismos intermunicipales para abordar problemáticas comunes como la movilidad, la seguridad, el tratamiento de residuos y la gestión del territorio. Respaldó su planteo con datos de ONU Hábitat, que indican que el 60% de la población mundial vive en áreas metropolitanas, lo que exige esquemas de cooperación para una gestión eficiente y equitativa.
Recordó además que en Santa Fe, la Ley de Áreas Metropolitanas significó un avance, pero planteó la necesidad de ir más allá, garantizando que estos organismos tengan no solo funciones ejecutivas, sino también legislativas. Como ejemplo, citó la experiencia del Foro de Concejales Metropolitanos impulsado por el Concejo de Santa Fe en 2024, que reunió a representantes de distintas localidades y partidos políticos, y evidenció la importancia de formalizar espacios legislativos dentro de las estructuras metropolitanas.
Finalmente, Suárez afirmó que “la autonomía municipal y las áreas metropolitanas no son antagónicas, sino complementarias” y que la Reforma Constitucional “debe consolidar ambos ejes siguiendo estándares internacionales y experiencias exitosas, para construir un modelo de gobernanza multinivel que priorice el desarrollo equitativo y sostenible”.
