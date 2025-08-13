Audiencia pública

Suárez pidió que la Constitución garantice la asociatividad municipal y el rol legislativo en áreas metropolitanas

En la tercera y última audiencia pública de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, el concejal y asesor de la Comisión, Carlos Suárez, defendió la autonomía municipal y la asociatividad entre localidades como ejes fundamentales de la Reforma Constitucional, proponiendo que se incorporen funciones legislativas en la gestión metropolitana.