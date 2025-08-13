Lucas Simoniello sobre la autonomía municipal: “Es una herramienta para acercar soluciones reales a las personas”
En la audiencia pública, enmarcada en la Convención Constituyente, el concejal y coordinador del espacio Encuentro sostuvo la necesidad de una reforma que proyecte el futuro y escuche todas las voces.
El debate incluyó propuestas para fortalecer la autonomía municipal y mejorar la planificación urbana.
17:23
El recinto del Concejo Municipal de Santa Fe fue el punto de encuentro para la audiencia pública vinculada a la Convención Constituyente, bajo el título: “Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial”. En la oportunidad tuvieron su participación representantes de la sociedad civil, profesionales de distintas áreas, concejales y los propios convencionales.
Uno de los puntos centrales estuvo vinculado a la autonomía municipal, tema que tendrá su debate en la Comisión de Régimen Municipal. A su turno, el concejal Lucas Simoniello resaltó que “la autonomía municipal es una herramienta para acercar soluciones reales a las personas”, y agregó que “la vamos a hacer con municipios fuertes pero que entiendan que tienen que estar integrados, asociados, con una mirada regional. Porque tanto las decisiones como las omisiones tienen un gran peso en el territorio y más cuando se trata de la ciudad capital”.
Simoniello señaló la necesidad de que en la ciudad de Santa Fe se generen soluciones en materia de vivienda, de movilidad, de ambiente, de infraestructura, de ordenamiento territorial.“Debemos resolver deudas del siglo pasado que todavía hoy arrastramos, como el acceso a servicios básicos que una capital no puede seguir sin garantizar”.
En este sentido remarcó que “podemos y debemos exigir una reforma que proyecte el futuro escuchando todas las voces, que sea una reforma en clave metropolitana, que piense en Santa Fe y en todas las ciudades que conforman su área”.
Una ciudad más productiva
Durante la audiencia también expuso Julia Sarniotti, arquitecta especializada en Gestión Ambiental y Economía Urbana, quien forma parte de Encuentro y repasó los distintos proyectos en los se impulsan estudios y se visibilizan los desafíos de la capital santafesina.
“Contar con datos es clave para planificar y tomar mejores decisiones de cara a brindar ciudades que permitan acceder a una vivienda adecuada, a espacios públicos cualificados, a mejores condiciones de movilidad y acceso a servicios básicos”, dijo Sarniotti en el recinto.
Acerca del trabajo que se realiza desde el espacio, Simoniello comentó al respecto: “Hemos abordado cuestiones como el riesgo hídrico, la vivienda, los alquileres, la movilidad urbana, la infraestructura como agua, luz y cloaca para el desarrollo”.
También el concejal hizo mención a los proyectos actuales en los que trabaja: “Avanzamos con una iniciativa para ubicar las Caries Urbanas de la ciudad y un proyecto para crear un Distrito Verde, es decir un Parque Ambiental Productivo que sea ejemplo de coordinación y colaboración y no de competencia entre localidades”.
Estas temáticas que apuntan a una ciudad de Santa Fe más integrada, productiva y sostenible en el tiempo serán factibles de concretar bajo el ala de una gran reforma “que nos dé las bases para que, en los ámbitos de participación ciudadana y de toma de decisiones, asumamos la responsabilidad de avanzar en los temas clave”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.