La Convención inicia la semana con audiencia pública en Santa Fe por autonomía municipal en el horizonte

Superadas las instancias de Rosario y Reconquista, esta semana que comienza será el turno de la ciudad de Santa Fe como sede de una audiencia pública vinculada a la Convención Reformadora con el tópico: “Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial”.
En concreto, la ciudadanía fue convocada para que se escuchen aportes ligados a la autonomía municipal, uno de los puntos sobresalientes y que más debate tendrá entre los convencionales. El encuentro tendrá lugar el miércoles 13 desde las 9 en el Concejo y los interesados se podían inscribir hasta este lunes a las 8.
Cabe recordar que el tema será debatido en la Comisión de Régimen Municipal que "estudia y propone modificaciones al régimen municipal vigente y promueve el reconocimiento constitucional del derecho a la ciudad. También aborda temas vinculados al ordenamiento territorial y la equidad urbana, con el objetivo de fortalecer la autonomía local y los principios de desarrollo urbano sostenible”.
En la previa y tal como informara El Litoral, en el recinto de la Cámara de Senadores, la comisión que preside Katia Passarino (Unidos) invitó a los Foros Metropolitanos de Santa Fe y Rosario así como a los foros de intendentes y presidentes comunales de los distintos partidos políticos, especialmente UCR, PJ, Pro y PS.
Más reuniones
En esta jornada, desde las 12 en el recinto de la Cámara de Diputados, se reunirá la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, que aborda temas vinculados a la calidad institucional y democrática, mecanismos de democracia semidirecta, seguridad pública, eficiencia de los servicios, planificación de políticas públicas y federalismo de concertación.
También incluye principios como la cláusula democrática y el reconocimiento de la causa Malvinas. La comisión es presidida por Germana Figueroa Casas, con Alcides Calvo como vicepresidente y Eugenia Martínez como secretaria.
En Reconquista se llevó a cabo la segunda de las tres audiencias previstas.
Experiencia en Reconquista
El viernes 8 se llevó a cabo la audiencia pública en el norte provincial, puntualmente en la ciudad de Reconquista. El escenario fue la Casa del Bicentenario, y tuvo como oradores a figuras políticas de la zona, como así también a representantes de organismos intermedios como colegios profesionales, gremios y consejos.
Del espectro político estuvieron los intendentes Enrique Vallejos (Reconquista), Gonzalo Braidot (Avellaneda), Roberto Carlos Spontón (Malabrigo), Cristian Marega (Villa Ocampo), Iván Gastón Sánchez (Las Toscas); los diputados provinciales Dionisio Scarpín y María del Rosario Mancini, entre otros.
El Concejo rosarino fue sede de una numerosa audiencia.
Importante convocatoria en Rosario
En el Concejo de Rosario tuvo lugar la primera de las tres audiencias sobre autonomía municipal. Fue el 1° de agosto y contó con una numerosa convocatoria de expositores, algo que también se espera para la citada réplica que se hará en la ciudad capital.
Además de sector políticos, dijeron presente representantes de gremios, de instituciones intermedias, educativas, científicas, sociales.
La Convención sigue
Además de la cita pública en el Concejo santafesino para el inicio de esta semana están programadas sendas reuniones en comisión en el edificio de la Legislatura.
Será el turno de la Comisión de Declaraciones Derechos y Garantías que tendrá encuentros el martes 12 y miércoles 13, ambos en el mismo horario: 14 horas.
Cabe recordar que esta comisión está presidida por Alejandra Rodenas y secundada por Joaquín Gramajo como vice y Gino Svegliati como secretario. Este grupo de trabajo tiene la misión de abordar la reforma de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Provincial.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.