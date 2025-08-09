Norte de Santa Fe

Clara García destacó el potencial productivo del Norte en su visita a la Expo Rural de Reconquista

La titular de la Cámara de Diputados asistió a la muestra ruralista. Puso de relieve el dinamismo y el recambio generacional en el sector, y valoró el apoyo provincial a la producción. En el plano nacional, lamentó la «falta de humanidad» del presidente Milei.