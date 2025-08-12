Avanza el tratamiento de temas habilitados

Autonomía amplia y recursos, el reclamo de intendentes ante la Convención Reformadora

La comisión de Régimen Municipal escuchó a representantes de los entes metropolitanos y a Poletti, Javkin y representantes de los foros del PS, UCR y PJ. Asociativismo y regionalización, otros de los términos reclamados por los gobiernos locales.