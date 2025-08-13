Santa Fe fue sede de la tercera y última audiencia por autonomía municipal

Este martes, en el Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe, se llevó a cabo la tercera audiencia pública de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial de la Convención Reformadora de la Constitución provincial.
La jornada estuvo marcada por una nutrida participación ciudadana, que aportó opiniones, propuestas y planteos sobre los temas en debate. Voces de diferentes sectores sociales, políticos, académicos y comunitarios se hicieron escuchar, fortaleciendo el carácter plural y abierto del proceso.
Convención Reformadora.
Las dos audiencias anteriores se habían desarrollado en Rosario y Reconquista, lo que permitió cubrir el sur, norte y centro del territorio provincial. Esta distribución geográfica le otorgó a la convocatoria una fuerte impronta de territorialidad y diversidad, asegurando que las realidades y perspectivas de cada región estén representadas en el debate constitucional.
Estas instancias buscan garantizar que la ciudadanía sea parte activa en la construcción de propuestas, escuchando las demandas y experiencias que surgen de cada rincón de la provincia.
El encuentro se realizó en el recinto del Concejo Municipal de la capital provincial.
Entre los oradores que participaron se encontraron Claudio Augugliaro, representando a Ciudadanía Metropolitana; Balbina Gómez, del Instituto Derecho Municipal y Derecho a la Ciudad (Colegio de Abogados); Carlos Pereira, concejal de la ciudad de Santa Fe; Eldo Enrique Márquez, particular; Mariela Uberti, particular; y Diego Rubén Vergara, particular. También expusieron María Cecilia Batistutti y Carlos Suárez, concejales de la ciudad de Santa Fe, junto con Fernando Nicolás Bustos, particular; Evelyn Safón, de la Asociación Santafesina de Miastenia Gravis; Fernando Maldonado Stringhini y Mario Alejandro Don Duffort, ambos particulares; y Gustavo Peretti, de la Facultad de Humanidades y Ciencias (UNL).
Entre otros participantes estuvieron Jorge M. Zárate, particular; Cristian Fernando Hoffmann, del Encuentro Republicano Federal; Pablo Javier Miassi, del Partido Demócrata Progresista de Rafaela; Enrique José Marchiaro, de la Comisión Municipios FACA (Federación Argentina de Colegios de Abogados); Mariano Figueroa Sobrero, del Foro de Debate Metropolitano; Raúl Rivas, del Sindicato Independiente de Municipales; y Sergio Cosentino, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UNL). También intervinieron Horacio René Ayala, particular; Marcos Rossi, de la Vecinal Gral. Alvear; Rodrigo Alvizo, concejal de Santo Tomé; Laura Mondino, concejala de Santa Fe; Franco Ponce de León, del Espacio Creo; y Matías Müller, de Nexo Santa Fe.
Contó con la participación de más de 50 oradores.
Participaron asimismo Guillermo Marcelo Ruiz, particular; Paz Coniglio y Sandra Eugenia Gallo, de la Asamblea por el Derecho a la Ciudad; Joaquín Antonio Azcurrain, de la Asociación Parque Federal; Harold Giovanny Espinel Navas, particular; Gabriel Biagioni, de la Facultad de Arquitectura y Diseño (UCSF); María Belén Ramírez, de Cultura de Pie; Rodrigo Abelardo Müller, Intendente de Esperanza; Oscar Blando, Coordinador Académico de la Diplomatura de Estudios Avanzados en Derecho Municipal y la Ciudad; Pablo Crippa, particular; y Leo Calaianov, diputado provincial.
Tercer audiencia.
Completaron la jornada Violeta Quiroz, concejal de Santa Fe; Aldo Mario Alurralde, juez federal; Lucas Simoniello, Julián Martínez e Ignacio Laurenti, concejales de Santa Fe; Martín Carné, de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial; Gisela Camino, del Instituto Derecho Ambiental (Colegio de Abogados de Santa Fe Capital); Titi Barletta, concejala de Santa Fe; Julia Sarniotti, del Encuentro Santa Fe; Franco Augusto Romanello, presidente de la Asociación Civil Factor Vial (Santa Fe); Agustín Peretti, particular; María Belén Gutiérrez, de FESTRAM; y Gastón Restagno, de Patria Grande.
Finalmente, también participaron Sergio Basile, concejal electo de la ciudad de Santa Fe; María Victoria Alconchel, del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Santa Fe (Distrito 1); María Alejandra Chena, concejala de Santo Tomé; Martín Ramón Weller, de la Cámara de Urbanizadores de la Provincia de Santa Fe; Pablo Mainer, concejal de Santa Fe; Guillermo Jerez, del Barrio 88; Guillermo Franchella, Intendente de Casilda; Sofía Masutti, diputada provincial; y Juan Andrés Pisarello, particular.
