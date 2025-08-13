Poletti: “La autonomía municipal puede cambiarle el día a día a la gente en Santa Fe”

“El lunes tuve la oportunidad de hablarle a los convencionales y hoy vine de oyente”, comenzó diciendo este miércoles el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, tras participar de una nueva instancia de la reforma de la Constitución provincial.
“El lunes tuve la oportunidad de hablarle a los convencionales y hoy vine de oyente”, comenzó diciendo este miércoles el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, tras participar de una nueva instancia de la reforma de la Constitución provincial.
Cabe recordar que el lunes pasado la comisión de Régimen Municipal escuchó a representantes de los entes metropolitanos y a Poletti, Pablo Javkin (intendente de Rosario) y representantes de los foros del PS, UCR y PJ. Además de reclamar una “amplia autonomía y recursos”, también exigieron cuestiones vinculadas al asociativismo y regionalización.
“Escuché a representantes de instituciones y actores de la sociedad, que son vecinos que se anotaron y dieron su visión, siempre con una propuesta de mirar un futuro esperanzador”, dijo el mandatario local. “Tenemos una oportunidad histórica para ponernos de acuerdo, buscar consensos”.
La provincia de Santa Fe avanza por estos días en el proceso de reforma de su Constitución, un hecho histórico que busca actualizar la carta magna vigente desde 1962 y reformada en el ‘66. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y debatida en la Legislatura, apunta a modernizar el marco legal provincial, incorporar derechos y garantías acordes a los tiempos actuales y adecuar la estructura institucional a las demandas ciudadanas.
“Los constituyentes de la reforma del ‘94 modificaron la Constitución Nacional en Santa Fe; hoy estamos ante la oportunidad de una reforma provincial, ojalá haya acuerdos que sean lo mejor para Santa Fe”, dijo, de manera esperanzadora Poletti.
“Llevo 20 meses de político, tengo una mirada hacia la ciudad como un vecino y ahora como intendente, y asumo esa responsabilidad”, agregó luego el intendente capitalino. “Pero no voy a salir a hablar de autonomía frente a la gente que hace 20 años que estudia el tema. Yo fui a congresos de medicina, estudié cirugía, pero tengo un equipo técnico que está estudiando estos temas. Entonces, cuando se habla de la autonomía muchas veces sólo se habla de recursos, y creo que hay muchos otros aspectos a tener en cuenta. Es un tema que puede cambiarle el día a día a la gente”.
A propósito de ello, Poletti ofreció dos ejemplos. El primero: “un baldío de un privado que no se ocupa o que falleció y no tiene herederos y queda abandonado en el medio de la ciudad. Si el municipio quiere hoy expropiarlo para transformarlo en una plaza tiene que pedirle permiso a la Nación, la Provincia y la Justicia, con un trámite burocrático; es decir que no tenemos la autonomía para hacerlo”, graficó el mandatario, al tiempo que aclaró luego: “Esto no significa que vamos a salir a expropiar todos los baldíos, hay cuestiones legales que contemplaremos y se respetarán”.
Otro ejemplo: “Una linea de transporte público que trasciende el límite de la ciudad e ingresa a una ciudad vecina, beneficiando a los vecinos. Esto favorece al empresario con mayor corte de boleto y, por supuesto, a los usuarios. Pero para implementarlo dependemos de la Provincia, porque sería un transporte interurbano. En cambio con la autonomía nos podemos poner de acuerdo entre dos intendentes”.
-En caso de ser necesaria, ¿quién debería redactar la nueva Carta Magna municipal?
-No podemos gastar plata ni llamar a una convención de constitucionales locales para dictar la Carta Magna. Es cierto que la debe dictar un órgano independiente. Podemos hacer coincidir la elección de los convencionales con la próxima elección, para que la gente los elija. Otra posibilidad es que sea el Concejo Deliberante quien la dictamine. Lo cierto es que debe ser una convención local y no provincial -cerró Poletti.
-¿Hay que ampliar el rango de los entes metropolitanos?
-Sí, debemos tener en cuenta ello. La autonomía no debe significar cerrarnos hacia nuestra ciudad, sino todo lo contrario. Debe dar potestad a los gobiernos locales para desarrollar el área metropolitana de forma regional, que sin dudas es hacia donde va hoy el mundo. Desde que asumí le doy mucha importancia al Ente Metropolitano. Logramos un financiamiento internacional para involucrar a toda el área metropolitana santafesina en temas comunes como el tratamiento de los residuos, el transporte urbano y la seguridad.
