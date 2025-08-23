Dos pedidos de informes

Los "repollitos" del lago y cuánto se recaudó en TGI, Drei y multas, en la agenda del Concejo de Santa Fe

El Legislativo local le solicitó al Ejecutivo que detalle cuánto se gastó en la limpieza del espejo de agua. También pidió datos analíticos sobre lo recaudado en tasas, derechos, infracciones e incluso SEOM en los últimos tres años.