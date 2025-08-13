Las veredas angostas, el "karma" de muchos bares y restós de Santa Fe: qué solución hay en el Concejo

Mirá también

Cuánto puede "doler" una multa por conducir un auto utilizando el celular en la ciudad de Santa Fe

Mirá también

Este jueves se licita el nuevo SEOM: qué cambios se vienen para la movilidad urbana de Santa Fe

El próximo mes ya llega la primavera, y los bares y restós “detonan” de gente. Crédito: Manuel Fabatía

Mirá también

Las prioridades para erigir el monumento homenaje a "Locomotora" Oliveras en la ciudad de Santa Fe

Los balcones gastronómicos siguen siendo una buena opción. Crédito: Manuel Fabatía

Mirá también

Don Braulio, "quijotesco y olvidado": el busto que no fue para una eminencia de la ciencia en Santa Fe