A las 11 horas

Este jueves se licita el nuevo SEOM: qué cambios se vienen para la movilidad urbana de Santa Fe

Ese día se conocerán las propuestas económicas. El presupuesto oficial es de $2.600.000.000. Habrá cambios en toda la red semafórica de la ciudad, con decrementadores, cámaras y tecnología inteligentes.