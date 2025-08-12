Este jueves se licita el nuevo SEOM: qué cambios se vienen para la movilidad urbana de Santa Fe
Ese día se conocerán las propuestas económicas. El presupuesto oficial es de $2.600.000.000. Habrá cambios en toda la red semafórica de la ciudad, con decrementadores, cámaras y tecnología inteligentes.
La red semafórica tendrá decrementadores, tecnología inteligente y sincronización. Crédito: Archivo
El presupuesto oficial es de $2.600.000.000. El jueves, se abrirán los sobres y se conocerán las ofertas económicas para este “cambio de paradigma” -como han definido desde el gobierno local- en la movilidad urbana de la ciudad capital.
Como contó oportunamente El Litoral, el gobierno local ya cuenta con todas las herramientas para poner en marcha el nuevo SEOM, luego del visto bueno del Concejo local. Pero, ¿cuáles son los próximos cambios del SEOM? Primero, el estacionamiento medido se abonará sólo por plataformas electrónicas. Habrá dársenas pagas para motovehículos.
La ocupación de dársenas dentro de las zonas del SEOM estará sujeta al pago de un derecho cuyo valor por hora no será inferior al 40% del precio de un litro de nafta súper en el ACA de la ciudad de Santa Fe, ni superar el valor de éste. El Ejecutivo Municipal podrá variar el derecho a abonar según la franja horaria o sector de estacionamiento.
El uso de dársenas se pagará sólo por plataformas electrónicas. Crédito: Archivo Pablo Aguirre
El nuevo SEOM podrá funcionar de lunes a viernes durante un máximo de diez horas diarias, distribuidas en franjas horarias que determinará el Ejecutivo, "procurando optimizar el uso de los espacios disponibles para el estacionamiento vehicular en la vía pública y favorecer la rotación vehicular".
Sólo regirá en las denominadas “zonas activas”, aquellas áreas en las que el SEOM se encuentre efectivamente en funcionamiento, conforme a la decisión del Ejecutivo. Y las zonas inactivas serán aquellas habilitadas normativamente para la implementación del sistema, pero que aún no se encuentren operativas.
Red semafórica
Entre los sendos cambios que figuran en el pliego de bases y condiciones, se incluye una nueva semaforización. Se comprarán 30 decrementadores inteligentes, dispositivos que muestran el tiempo restante de las fases semafóricas, y que fomentan la seguridad vial al proporcionar información visual precisa y anticipada.
Los decrementadores contienen un reloj digital que realiza un conteo del tiempo de duración de cada luz del semáforo, indicando a peatones y conductores la cantidad de segundos que le resta de espera.
Sincronización
Se incluye asimismo la provisión e instalación de doce cámaras analíticas con capacidades IA. “Estas cámaras deben estar diseñadas para capturar y analizar datos de tránsito en tiempo real, permitiendo identificar patrones de tránsito, registrar eventos relevantes y optimizar la gestión de la movilidad mediante inteligencia artificial”, dice el pliego.
El otro cambio significativo es la provisión e instalación de cuatro pantallas “de información dinámica en la vía pública”, que permitan “mostrar datos en tiempo real” sobre la movilidad y el tránsito, y que brinden así información clara y actualizada para conductores y peatones, mejorando la experiencia urbana”, precisa el pliego.
Esta es la “zona activa” donde seguirá rigiendo el nuevo estacionamiento medido. Crédito: Archivo
Aquí, con las cámaras analíticas y las pantallas, lo que se busca es que todos los semáforos estén sincronizados. Para ello se adquirirá nueva tecnología (software). “La propuesta técnica presentada por el oferente deberá contemplar una solución llave en mano que incluya la totalidad de los elementos determinados para su correcta implementación”, agrega.
Centro de Monitoreo de la Movilidad
También aparece la figura del Centro de Monitoreo de la Movilidad, que deberá contar con una plataforma que permita “integrar la información referente a movilidad proveniente del SEOM y del sistema de gestión y monitoreo de la red semafórica de la ciudad capital.
“Asimismo deberá permitir la integración con otros sistemas y otras fuentes de información tales como sensores y dispositivos inteligentes”, aclara el pliego licitatorio, según lo que había explicado oportunamente El Litoral.
También se cita la provisión, instalación, configuración y puesta en marcha de los componentes de hardware y software “necesarios para el procesamiento, almacenamiento, conectividad y funcionamiento de la solución propuesta, en un esquema de alta disponibilidad”.
