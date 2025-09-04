Cayó una banda de roba motos en la zona norte de Santa Fe

La noche del miércoles terminó con un fuerte despliegue policial en el norte de la ciudad de Santa Fe, que derivó en la caída de una banda dedicada al robo de motos.
Cuatro jóvenes fueron arrestados durante un operativo policial. Los investigadores lograron secuestrar tres motocicletas, una de ellas denunciada como robada horas antes.
La noche del miércoles terminó con un fuerte despliegue policial en el norte de la ciudad de Santa Fe, que derivó en la caída de una banda dedicada al robo de motos.
Todo comenzó cerca de las 21.20, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un grupo de jóvenes armados en inmediaciones de Azopardo y Lasalle, en jurisdicción de Cabaña Leiva.
Al llegar, los efectivos lograron identificar a un muchacho en actitud sospechosa, con domicilio en Pasaje Paraná y Malaver. Este se hallaba acompañado por otros tres, y todos intentaron escapar. Dos de ellos fueron detenidos en el lugar, mientras que los restantes huyeron en una motocicleta.
La persecución continuó hasta la zona de San Juan al 10100, donde finalmente los uniformados consiguieron detener a los fugitivos.
En el procedimiento se incautaron tres motocicletas, entre ellas un birrodado que había sido sustraído horas antes en Facundo Zuviría y Boneo.
Las cámaras de seguridad de la zona resultaron claves, ya que registraron el momento de la sustracción y permitieron vincular a los mismos individuos que terminaron aprehendidos.
Los jóvenes trasladados a la Seccional Norte fueron identificados como: S. T. I. (19 años); A. M. S. (19 años); C. C. N. A. (20 años) y O. U. F. (21 años)
Todos quedaron a disposición de la fiscalía por los delitos de "Robo en poblado y en banda y Amenazas calificadas con arma no habida".
Fuentes policiales indicaron que no se descarta que los detenidos estén vinculados con otros robos de motos ocurridos en las últimas semanas en distintos barrios santafesinos.
Las motocicletas secuestradas fueron trasladadas a sede policial, donde se realizarán pericias y cotejos con denuncias previas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.