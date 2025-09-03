Peligros online

“Es importante que la familia acompañe a menores de edad que juegan Roblox”

Rodrigo Álvarez, especialista santafesino en ciberseguridad, destaca los riesgos que corren los niños que interactúan dentro de esa gigantesca plataforma internacional. Además, brinda algunas recomendaciones para aumentar la seguridad y sugerencias sobre cómo actuar ante algún caso de grooming.