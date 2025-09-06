Un paso adelante: en la previa a la clasificación Colapinto subió al puesto 14

El piloto argentino se ubicó 14° en la última práctica libre del GP de Italia, demostrando una mejora prometedora antes de la clasificación.
El piloto argentino tuvo su última práctica libre antes de la clasificación de este sábado a las 11 hora de nuestro país. La actualidad del A525 sigue siendo complicada, pero una gran vuelta a minutos del final, lo ubicó en la mitad del clasificador.
El piloto argentino se ubicó 14° en la última práctica libre del GP de Italia, demostrando una mejora prometedora antes de la clasificación.
El A525 ha sido un desafío constante para el equipo Alpine, y el fin de semana en Monza no fue la excepción. A pesar de los problemas crónicos del monoplaza, el piloto argentino Franco Colapinto logró un avance significativo en la última práctica libre del GP de Italia, dándole a su equipo y a los aficionados un respiro de optimismo.
Colapinto, que había cedido su butaca a Paul Aron en la FP1 y finalizado último en la FP2, enfrentaba una situación complicada. Sin embargo, en la sesión de este sábado, mostró una notable progresión.
En su primera salida a pista, el argentino registró un tiempo de 1.22.736, logrando mini récords en el tercer sector y ubicándose momentáneamente en el segundo lugar. Aunque la diferencia con el líder, Tsunoda, era considerable, su registro inicial fue un punto de partida prometedor.
Con el neumático duro, Colapinto continuó mejorando. En su segundo intento, bajó su tiempo a 1.21.824, superando a su compañero de equipo, Gasly. Más tarde, tras un paso por boxes, volvió a la pista para marcar un tiempo de 1.20.993, superando a Gasly por dos décimas y dejando el último lugar de la tabla.
La verdadera mejora llegó en la segunda mitad de la sesión, cuando el argentino montó el compuesto blando. Con un tiempo de 1.20.254, escaló hasta el puesto 18, por delante de Gasly. Y en su último intento, marcó un excelente registro de 1.20.034 que lo impulsó al puesto 14.
Esta actuación, que lo acerca al top 10, ilusiona a los aficionados de Colapinto con la posibilidad de que el argentino logre pasar a la Q2 en la clasificación de este sábado, a las 11 horas de Argentina.
En la previa a la FP3 de este sábado el piloto argentino sostuvo que durante la segunda práctica, el monoplaza de Alpine resultó difícil de manejar y fue descrito por el propio piloto como "muy inestable" e "impredecible".
La jornada no fue la esperada para el equipo. En el primer entrenamiento, Paul Aron, quien manejó el auto de Colapinto, terminó último. La situación no mejoró para el argentino en la segunda sesión, donde finalizó en la 20ª posición, casi medio segundo detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien quedó en el puesto 18.
Según Colapinto, los problemas persisten con el sobrecalentamiento de los neumáticos blandos en las vueltas de clasificación. Aunque la situación mejora en el ritmo de carrera, los inconvenientes continúan, lo que plantea un gran desafío para el equipo.
Colapinto aseguró que trabajará con el equipo para encontrar una solución y mejorar el rendimiento del coche para la clasificación.
Alpine ha anunciado la renovación del contrato de Pierre Gasly, asegurando la permanencia del piloto francés en el equipo de Fórmula 1 hasta al menos el final de la temporada 2028. La noticia fue confirmada en el marco del Gran Premio de Italia en Monza.
Gasly se unió a la escudería en 2023, y desde entonces ha demostrado su valía, consiguiendo dos podios: uno en el Gran Premio de Países Bajos de 2023 y otro en el Gran Premio de São Paulo de 2024.
En sus declaraciones, Gasly mostró su entusiasmo por este nuevo capítulo: "Estoy muy contento de comprometer mi futuro a largo plazo con Alpine. Como francés, pilotar para una compañía de mi país me llena de orgullo. Desde que llegué en 2023, he sentido que este es el lugar correcto para mí. El apoyo de Flavio Briatore y el compromiso de François Provost con el proyecto, junto con el equipo de Enstone, hicieron que esta decisión fuera muy sencilla".
El piloto subrayó su ambición de cara a los próximos años: "Quiero seguir aquí para alcanzar nuestro objetivo común: ganar carreras y campeonatos. Estamos todos juntos en esto y espero continuar esta historia tan especial".
Por su parte, Flavio Briatore, quien regresó a Alpine como asesor, enfatizó la importancia de asegurar un piloto de la talla de Gasly para el futuro del equipo. "Desde mi regreso, he dejado claro que mi objetivo es construir un equipo más competitivo. Ahora estamos bien preparados para la nueva era de la Fórmula 1 que empieza en 2026, y tenemos a nuestro piloto principal confirmado. Pierre ha sido fundamental en este difícil período. Su actitud, dedicación y talento me han impresionado, y esperamos seguir trabajando juntos por mucho tiempo", afirmó Briatore.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.