Briatore abrió la puerta a que Colapinto siga en Alpine para la temporada 2026

El director del equipo francés afirmó que la decisión sobre el segundo asiento se tomará a fines de octubre. El argentino de 22 años, que aún no sumó puntos en Fórmula 1, pelea por su continuidad junto a Pierre Gasly, recientemente renovado hasta 2028.

Flavio Briatore, director de Alpine, habló sobre el futuro de Colapinto. Foto: Reuters
 17:41
Por: 

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 se mantiene en suspenso, pero las palabras de Flavio Briatore devolvieron algo de optimismo. El director de Alpine reconoció que el argentino es una opción para 2026.

Formula One F1 - Italian Grand Prix - Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy - September 4, 2025 Alpine's Franco Colapinto during the press conference REUTERS/Jennifer LorenziniColapinto aún no sumó puntos en la temporada pero es considerado para 2026. Foto: Reuters

La palabra de Briatore

En diálogo con AFP, el dirigente explicó que la decisión sobre el segundo asiento se tomará a fines de octubre. “El equipo necesita estabilidad y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad”, dijo, sin descartar a Colapinto.

Pierre Gasly renovó su vínculo hasta 2028, lo que garantiza al menos una butaca ocupada. El gran interrogante es si Alpine apostará por la continuidad del pilarense, pese a que aún no consiguió puntos en las nueve carreras que disputó desde su debut en Imola.

Formula One F1 - Italian Grand Prix - Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italy - September 6, 2025 Alpine's Pierre Gasly signs autographs for fans as he arrives ahead of practice REUTERS/Jakub PorzyckiGasly renovó hasta 2028 y será el referente del equipo francés. Foto: Reuters

El presente de Colapinto

El argentino comenzó 2025 como piloto de pruebas y fue ascendido tras la salida de Jack Doohan. Su mejor resultado fue un 11° puesto en Zandvoort, y viene de un 17° lugar en el GP de Italia, donde finalizó por detrás de su compañero de equipo.

