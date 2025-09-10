Fórmula 1

Briatore abrió la puerta a que Colapinto siga en Alpine para la temporada 2026

El director del equipo francés afirmó que la decisión sobre el segundo asiento se tomará a fines de octubre. El argentino de 22 años, que aún no sumó puntos en Fórmula 1, pelea por su continuidad junto a Pierre Gasly, recientemente renovado hasta 2028.