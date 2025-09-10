Briatore abrió la puerta a que Colapinto siga en Alpine para la temporada 2026

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 se mantiene en suspenso, pero las palabras de Flavio Briatore devolvieron algo de optimismo. El director de Alpine reconoció que el argentino es una opción para 2026.
El director del equipo francés afirmó que la decisión sobre el segundo asiento se tomará a fines de octubre. El argentino de 22 años, que aún no sumó puntos en Fórmula 1, pelea por su continuidad junto a Pierre Gasly, recientemente renovado hasta 2028.
El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 se mantiene en suspenso, pero las palabras de Flavio Briatore devolvieron algo de optimismo. El director de Alpine reconoció que el argentino es una opción para 2026.
En diálogo con AFP, el dirigente explicó que la decisión sobre el segundo asiento se tomará a fines de octubre. “El equipo necesita estabilidad y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad”, dijo, sin descartar a Colapinto.
Pierre Gasly renovó su vínculo hasta 2028, lo que garantiza al menos una butaca ocupada. El gran interrogante es si Alpine apostará por la continuidad del pilarense, pese a que aún no consiguió puntos en las nueve carreras que disputó desde su debut en Imola.
El argentino comenzó 2025 como piloto de pruebas y fue ascendido tras la salida de Jack Doohan. Su mejor resultado fue un 11° puesto en Zandvoort, y viene de un 17° lugar en el GP de Italia, donde finalizó por detrás de su compañero de equipo.
