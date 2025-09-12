Prueba de resistencia

Max Verstappen debuta en Nürburgring: el campeón de F1 a prueba en "El Infierno Verde"

Max Verstappen debuta en la serie de resistencia NLS en Nürburgring. Aunque el actual campeón de F1 atrae gran atención, su objetivo no es ganar, sino obtener la "licencia Nordschleife". Para conseguir la licencia superior, debe completar vueltas en dos coches diferentes, un requisito para poder competir en el futuro en la categoría GT3, su principal objetivo.