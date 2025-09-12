Max Verstappen debuta en Nürburgring: el campeón de F1 a prueba en "El Infierno Verde"
Max Verstappen debuta en la serie de resistencia NLS en Nürburgring. Aunque el actual campeón de F1 atrae gran atención, su objetivo no es ganar, sino obtener la "licencia Nordschleife". Para conseguir la licencia superior, debe completar vueltas en dos coches diferentes, un requisito para poder competir en el futuro en la categoría GT3, su principal objetivo.
El actual campeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, hará su debut este fin de semana, y esto es lo que debes saber sobre su incursión en la mítica pista. Credito: REUTERS/Jakub Porzycki
La séptima ronda de la serie NLS en el legendario circuito de Nürburgring está generando una atención sin precedentes. El actual campeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, hará su debut este fin de semana, y esto es lo que debes saber sobre su incursión en la mítica pista.
¿Qué es la NLS?
NLS significa Nürburgring Langstrecken-Serie (Serie de Resistencia de Nürburgring). Como su nombre indica, es un campeonato de autos deportivos de larga duración que se disputa exclusivamente en el Nürburgring Nordschleife, también conocido como "El Infierno Verde". La temporada 2025 tiene 10 carreras, y este fin de semana se celebra la séptima ronda, la 65ª Copa ADAC ACAS.
¿Con qué coche y en qué categoría correrá Verstappen?
La NLS cuenta con una gran variedad de categorías, desde potentes coches GT3 hasta vehículos de producción. Aunque no ha sido incluido en la lista provisional, se espera que Verstappen compita con el equipo Lionspeed GP.
Su coche será un Porsche 718 Cayman GT4 CS en la clase SP7. Es probable que se turne con el Cayman #89 y, potencialmente, con el Cayman #980. La clase SP7, dominada por autos GT4, está un escalón por debajo de la categoría principal (GT3), por lo que Verstappen competirá por victorias de clase, no por la general.
El verdadero objetivo de Max: ¿puede ganar en su debut?
A pesar de su fama, no esperes ver a Verstappen batiendo récords o ganando su categoría. La razón es la "licencia Nordschleife" (DPN), un permiso que los pilotos deben obtener para competir en este circuito.
El sistema de licencias tiene dos niveles, y Verstappen solo tiene el Permiso B. Este permiso restringe la relación peso-potencia del coche, lo que significa que el Porsche Cayman de Max tendrá que correr con menos de 300 CV. Con estas limitaciones, ganar su categoría es prácticamente imposible.
El objetivo principal de Verstappen este fin de semana es obtener los resultados de carrera necesarios para conseguir la "licencia A". Para ello, debe completar 14 vueltas y al menos el 20% de la distancia de la carrera en dos vehículos diferentes. Este es el motivo por el cual podría subirse a dos coches. La idea detrás de este sistema de licencias es garantizar que los pilotos ganen experiencia en coches más lentos antes de pasar a la categoría más rápida, mejorando así la seguridad en la pista.
¿Dónde ver a Max Verstappen en acción?
Puedes seguir toda la acción de la NLS de forma gratuita a través de Motorsport.tv. La transmisión en vivo de la clasificación comienza el sábado a las 8:15 CEST, y la de la carrera a las 11:15, con la salida a las 12:00.
