Fórmula 1

GP de Azerbaiyán: Colapinto cierra un difícil primer día en el puesto 20

El piloto de Alpine, finalizó en el último puesto en la FP2 del viernes, en una jornada donde su ritmo de carrera lo relegó al fondo. La actividad continúa el sábado a las 5:30 (hora argentina) con la FP3 y la clasificación a las 9:00.