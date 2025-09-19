#HOY:

Colapinto, azul y oro en Bakú: posó con la camiseta de Boca durante una cena

El piloto de Alpine se mostró sonriente, pulgar arriba, y acompañó el posteo con un saludo de cumpleaños a un amigo de su “familia fierrera”.

Entre fierros y fútbol: la identidad argentina que viaja con el piloto. Foto: Reuters
 0:00
Por: 

Franco Colapinto hizo una pausa en la agenda del equipo para una postal bien argentina. En la mesa de Bakú, el casco quedó lejos y apareció la camiseta xeneize. La imagen recorrió las redes y sumó mensajes de hinchas desde Buenos Aires hasta el Cáucaso.

Azul y oro en Bakú: Colapinto posó con la camiseta de Boca en una cena.Azul y oro en Bakú: Colapinto posó con la camiseta de Boca en una cena.

La publicación y el mensaje

El piloto subió la foto a Instagram con la leyenda: “Alta cenita con mi familia fierrera. happy birthday estu”, más dos manos en forma de corazón, una cara sonrojada y una torta. La combinación de guiño íntimo y colores populares encendió la caja de comentarios.

La escena muestra a Colapinto relajado, sonriente y con el pulgar en alto. La camiseta azul y oro se robó el foco y confirmó la identificación futbolera que lo acompaña en cada escala lejos de casa.

Identidad y viaje

Entre entrenamientos, simulador y compromisos con Alpine, el bonaerense conserva rituales sencillos: mesa compartida, saludo a los suyos y un símbolo. Esta vez, la camiseta de Boca fue el puente con la tribuna argentina a miles de kilómetros.

El gesto dejó otra lectura: el automovilismo también se alimenta de pertenencias. Cuando baja el visor, Colapinto es piloto; cuando se saca el buzo antiflama, vuelve el pibe de club que celebra un cumpleaños con los suyos.

