Colapinto, azul y oro en Bakú: posó con la camiseta de Boca durante una cena

Franco Colapintohizo una pausa en la agenda del equipo para una postal bien argentina. En la mesa de Bakú, el casco quedó lejos y apareció la camiseta xeneize. La imagen recorrió las redes y sumó mensajes de hinchas desde Buenos Aires hasta el Cáucaso.
Azul y oro en Bakú: Colapinto posó con la camiseta de Boca en una cena.
La publicación y el mensaje
El piloto subió la foto a Instagram con la leyenda: “Alta cenita con mi familia fierrera. happy birthday estu”, más dos manos en forma de corazón, una cara sonrojada y una torta. La combinación de guiño íntimo y colores populares encendió la caja de comentarios.
La escena muestra a Colapinto relajado, sonriente y con el pulgar en alto. La camiseta azul y oro se robó el foco y confirmó la identificación futbolera que lo acompaña en cada escala lejos de casa.
Identidad y viaje
Entre entrenamientos, simulador y compromisos con Alpine, el bonaerense conserva rituales sencillos: mesa compartida, saludo a los suyos y un símbolo. Esta vez, la camiseta de Boca fue el puente con la tribuna argentina a miles de kilómetros.
El gesto dejó otra lectura: el automovilismo también se alimenta de pertenencias. Cuando baja el visor, Colapinto es piloto; cuando se saca el buzo antiflama, vuelve el pibe de club que celebra un cumpleaños con los suyos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.