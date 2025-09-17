#HOY:

Hamilton alza la voz por Gaza: “No podemos quedarnos de brazos cruzados”

El siete veces campeón de F1 y piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, usó Instagram para pedir ayuda urgente para Gaza tras el último informe de una comisión de la ONU que habla de genocidio. Dijo que ya donó a tres ONG y llamó a su audiencia a sumarse: “No podemos quedarnos de brazos cruzados”.

Hamilton, hoy en Ferrari, volvió a usar sus redes para hablar de Gaza. Foto: Reuters
 17:18
Por: 

Lewis Hamilton, siete veces campeón de Fórmula 1 y hoy piloto de Ferrari, volvió a usar su plataforma para mirar más allá del asfalto. En Instagram pidió sumar ayuda para Gaza y citó el reciente informe de una comisión de la ONU que califica los hechos como “genocidio”. “No podemos quedarnos de brazos cruzados”, escribió.

“El contexto empeora cada día… es difícil no sentirse impotente”, dijo el británico, que llamó a transformar la angustia en acción concreta. Su publicación enlazó vías de aporte y puso el foco en el impacto sobre civiles, especialmente niños y hospitales desbordados.

Leaflets that were dropped by Israeli forces, ordering residents of Gaza City to evacuate, descend over Gaza City September 17, 2025. REUTERS/Dawoud Abu AlkasEl informe de la ONU avivó reclamos de protección a civiles en la Franja. Foto: Reuters

El informe que encendió la alarma

La Comisión de Investigación de la ONU difundió un documento que concluye que Israel comete actos tipificados como genocidio en Gaza. El reporte elevó la presión internacional y reavivó llamados a medidas para proteger a la población. Israel rechazó las acusaciones.

Hamilton contó que aportó fondos y animó a acompañarlo. Mencionó a la Media Luna Roja Palestina, Médicos Sin Fronteras y Save the Children UK como canales para aliviar la crisis sobre el terreno. Reiteró: “No podemos quedarnos sin hacer nada”.

Las historias de Hamilton en Instagram. Foto: IGLas historias de Hamilton en Instagram. Foto: IG

Reacciones y contexto

El mensaje del piloto de 40 años se suma a pronunciamientos de figuras públicas y organismos que reclaman asistencia y responsabilidad internacional. La discusión sigue abierta en foros diplomáticos y en redes, donde su post multiplicó el alcance del llamado.

En un deporte que mide milésimas, Hamilton eligió frenar y mirar el cuadro general: cuando la tragedia es cotidiana, el silencio también toma partido.

