Fórmula 1

Hamilton alza la voz por Gaza: “No podemos quedarnos de brazos cruzados”

El siete veces campeón de F1 y piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, usó Instagram para pedir ayuda urgente para Gaza tras el último informe de una comisión de la ONU que habla de genocidio. Dijo que ya donó a tres ONG y llamó a su audiencia a sumarse: “No podemos quedarnos de brazos cruzados”.