La ONU afirma que Israel cometió genocidio en Gaza mientras inicia su máxima operación
Concluyeron que se trataron de "cuatro actos genocidas” en el enclave desde el 7 de octubre de 2023. Las críticas desde Europa aumentan.
Una investigación independiente de las Naciones Unidas, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha concluido por primera vez que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza y que los dirigentes del país incitaron al genocidio.
El informe de la comisión de la ONU concluyó que Israel ha “cometido cuatro actos genocidas” en el enclave desde el 7 de octubre de 2023, incluyendo la muerte de palestinos en Gaza, causándoles “graves daños físicos y mentales”, “imponiendo medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo” e infligiéndoles deliberadamente “condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial”.
La comisión ofreció varios ejemplos de civiles, periodistas, profesionales sanitarios y trabajadores humanitarios palestinos que fueron atacados y asesinados directamente en Gaza. Estas muertes ocurrieron en lugares como viviendas, hospitales, escuelas y edificios religiosos, tanto dentro como fuera de las zonas seguras designadas, indicó.
El informe citó la muertes en enero de 2024 de Hind Rajab, de 5 años, y de sus familiares como un ejemplo de cómo las fuerzas de seguridad israelíes procedieron a disparar y matar a civiles a pesar de tener un conocimiento claro de su presencia “a lo largo de las rutas de evacuación y dentro de las zonas seguras”.
Las fuerzas israelíes han “matado intencionalmente a civiles palestinos en Gaza utilizando municiones de amplio impacto que causaron un gran número de muertes”, según el informe.
El gobierno israelí ha mantenido que está llevando a cabo la guerra en Gaza en defensa propia y de conformidad con el derecho internacional, negando rotundamente las acusaciones de genocidio.
Nueva y mayor incursión
Israel lanzó lo que puede ser su mayor operación terrestre en Gaza desde la incursión militar inicial al comienzo de la guerra, lo cual marca una escalada sin precedentes que cuenta con el respaldo pleno de Estados Unidos.
Casi dos años después del inicio del conflicto, las fuerzas israelíes afirman haber iniciado una nueva y ampliada incursión terrestre en la Ciudad de Gaza, que, según funcionarios del país, es uno de los últimos bastiones restantes de Hamas.
Hasta hace poco, era una de las zonas del enclave asediado en la que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se habían aventurado plenamente.
Un oficial militar israelí afirmó que era uno de los lugares menos degradados. Otras ciudades de Gaza, como Rafah y Khan Younis, han quedado prácticamente destruidas y arrasadas por los ataques y demoliciones israelíes.
Cuestionamientos de Europa
Los ministros de Asuntos Exteriores de Europa han reaccionado este martes con contundente rechazo a lo que Israel ha dicho que es una nueva ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza. La secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, calificó el nuevo ataque de las FDI de “absolutamente imprudente y atroz”, y dijo en una publicación en X que “sólo traerá más derramamiento de sangre, matará a más civiles inocentes y pondrá en peligro a los rehenes restantes” retenidos en el enclave.
El ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, David van Weel, también escribió en X: “La intensificación de la operación israelí en Gaza provoca más víctimas, más desplazamientos y la reubicación forzada de la población civil palestina. Su sufrimiento ya es indescriptible”.
El mensaje de Yvette Cooper en X.
El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, manifestó a los periodistas que la última ofensiva israelí en Gaza es “un enfoque completamente equivocado” y añadió que su país ha dejado claro al Gobierno israelí que rechaza su decisión.
La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, declaró que su país estaba “extremadamente preocupado” por el nuevo ataque. “Desde el principio, cuando se presentaron estos planes, hemos sido muy claros: cualquier cambio de territorio por la fuerza constituiría una violación del derecho internacional”, declaró.
