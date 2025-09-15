#HOY:

Con 346 heridos

68 muertos en Gaza tras una nueva intensificación de los ataques desde Israel

Son la cifras del Ministerio de Salud de Gaza, que además reportó la cifra cercana a 300.000 personas que huyen de Ciudad de Gaza.

Palestinos desplazados este lunes en la Ciudad de Gaza. Crédito: REUTERS/Mahmoud Issa
 10:56

Cerca de 300.000 personas huyeron de la Ciudad de Gaza ante la intensificación de los ataques de Israel, informó este domingo la Radio del Ejército de Israel, que citó a fuentes oficiales.

Los ataques israelíes, principalmente en el norte de la Franja de Gaza, causaron la muerte a por lo menos 68 palestinos e hirieron a 346 más en las últimas 24 horas, dijo este domingo el Ministerio de Salud de Gaza.

Los ataques destruyeron al menos dos edificios de varios pisos en la Ciudad de Gaza, incluyendo uno perteneciente a la Universidad Islámica, en la que se refugiaban desplazados.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, compartió un video en redes sociales que mostraba el edificio de la universidad cuando se desplomaba tras ser bombardeado.

Displaced Palestinians, fleeing northern Gaza due to an Israeli military operation, move southward after Israeli forces ordered residents of Gaza City to evacuate to the south, in the central Gaza Strip September 15, 2025. REUTERS/Mahmoud IssaPalestinos desplazados este lunes en la Ciudad de Gaza. Crédito: REUTERS/Mahmoud Issa

El ejército israelí confirmó que atacó dos edificios de gran altura porque supuestamente eran usados por Hamas para recopilación de información e inteligencia.

Israel dice que planea tomar el control de la Ciudad de Gaza, donde vivían y se refugiaban alrededor de un millón de personas antes de que comenzara la ofensiva, como parte de sus objetivos declarados de desmantelar a Hamas y liberar a unos 50 rehenes retenidos por el grupo.

A Palestinian man inspects the damage at the site of Israeli strikes that destroyed Al-Jundi al-Majhoul residential tower on Sunday, in Gaza City, September 15, 2025. REUTERS/Dawoud Abu AlkasDestrozos en la Ciudad de Gaza este lunes. Crédito: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llegó este domingo a Jerusalén y visitó el Muro Occidental en compañía del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Se tiene previsto que sostengan conversaciones.

Netanyahu llamó a Rubio "un destacado amigo del Estado de Israel" y dijo que su visita mostró "la resiliencia de la alianza entre Estados Unidos e Israel".

"Bajo el presidente Trump y el secretario de Estado Rubio, esta alianza es más fuerte que nunca", afirmó Netanyahu.

U.S. Secretary of State Marco Rubio and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu visit the Western Wall, Judaism's holiest prayer site, in Jerusalem's Old City, September 14, 2025. REUTERS/Nathan Howard/PoolMarco Rubio junto a Benjamin Netanyahu. Crédito: REUTERS/Nathan Howard

En declaraciones hechas a reporteros antes de partir hacia Israel, Rubio dijo que Trump "no está feliz" por el ataque israelí contra Qatar el martes, pero que eso "no cambiará la naturaleza de nuestra relación con los israelíes". Añadió que los dos países "tendrán que hablar" del impacto sobre las perspectivas de un acuerdo de cese al fuego.

Rubio va a visitar un sitio de excavación de un asentamiento el lunes, el cual está dirigido por la organización Elad a favor de los colonos en el vecindario palestinos de Silwan, en Jerusalén Oriental.

Las operaciones del ejército israelí han causado la muerte a más de 64.000 personas en Gaza desde octubre de 2023, dijeron autoridades de salud de Gaza, y gran parte del enclave ha quedado reducido a escombros, en tanto que la hambruna sigue propagándose.

