Conflicto en Medio Oriente

Mientras Qatar pide que se castigue a Israel, Marco Rubio visita Jerusalén y reitera su apoyo

El gobierno qatarí es uno de los mediadores en las negociaciones para llegar a un acuerdo que ponga fin a las acciones bélicas en Franja de Gaza. Acusa a Tel Aviv de "terrorismo de Estado" por el reciente bombardeo israelí en Doha y pide a la comunidad internacional que abandone la "doble moral" en este tema. Estados Unidos, a su vez, insiste en que no habrá cambios en la relación con la nación aliada.