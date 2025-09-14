Mientras Qatar pide que se castigue a Israel, Marco Rubio visita Jerusalén y reitera su apoyo
El gobierno qatarí es uno de los mediadores en las negociaciones para llegar a un acuerdo que ponga fin a las acciones bélicas en Franja de Gaza. Acusa a Tel Aviv de "terrorismo de Estado" por el reciente bombardeo israelí en Doha y pide a la comunidad internacional que abandone la "doble moral" en este tema. Estados Unidos, a su vez, insiste en que no habrá cambios en la relación con la nación aliada.
Benjamín Netanyahu y Marco Rubio junto al Muro de las Lamentaciones de Jerusalén.
El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, expresó este domingo su rechazo al ataque de Israel en Doha contra líderes del grupo terrorista palestino Hamás que dejó seis muertos. La declaración se produjo un día antes de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de países árabes y musulmanes, convocada para debatir una posible respuesta conjunta a la agresión israelí.
Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar.
Al Thani reiteró el compromiso de su país de continuar trabajando junto a Egipto y Estados Unidos para alcanzar un alto al fuego en el conflicto entreIsrael y Hamás, que ha devastado la Franja de Gaza desde el ataque del grupo palestino en territorio israelí hace casi dos años.
Hablan de "traicionera agresión"
La "traicionera agresión" fue perpetrada "mientras el Estado de Qatar albergaba negociaciones oficiales y públicas, con pleno conocimiento de la parte israelí y con el objetivo de lograr un alto al fuego en Gaza", enfatizó. En consecuencia, el jefe de gobierno catarí subrayó que llegó el momento de que Israel enfrente consecuencias por sus acciones en toda la región.
"Es hora de que la comunidad internacional deje de aplicar una doble moral y castigue a Israel por todos los crímenes que ha cometido", afirmó Al Thani en declaraciones difundidas posteriormente tras la reunión a puerta cerrada.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arrancó este domingo una visita a Israel, tras reiterar el apoyo inquebrantable de Washington a su aliado en su guerra contra Hamás a pesar del ataque a Qatar que ha suscitado la condena internacional, incluso desde Washington.
Rubio da inicio así a una visita de dos días a Israel en la que se espera que aborde la ofensiva bélica en Gaza. Este viaje se produce pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró molesto por el bombardeo israelí del martes contra líderes del movimiento islamista palestino en Qatar.
Este último es un aliado de Washington que incluso Trump visitó en mayo. Antes de partir, Rubio dijo sin embargo que el ataque "no va a cambiar la naturaleza de nuestra relación con los israelíes", a pesar de admitir que el ataque que "no le gustó" a Trump.
El viernes pasado, Rubio y Trump se reunieron con el primer ministro de Qatar para analizar las consecuencias de la operación israelí. Las reuniones consecutivas con Israel y Qatar ilustran cómo la administración Trump intenta equilibrar las relaciones entre aliados clave en Oriente Medio a pesar de la condena internacional generalizada del ataque.
"Hamás es el principal obstáculo"
Según el Departamento de Estado, el objetivo del viaje de Rubio es garantizar a Israel el apoyo de Estados Unidos, antes del próximo reconocimiento de un Estado palestino por parte de varios países en la Asamblea General de la ONU. En Jerusalén, Rubio visitó el Muro de las Lamentaciones en compañía de Benjamín Netanyahu.
"Bajo la presidencia de Donald Trump y el secretario Rubio, esta alianza nunca ha sido tan fuerte y lo agradecemos profundamente", dijo el primer ministro israelí mientras visitaban los túneles subterráneos del Muro de las Lamentaciones acompañados por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, y sus respectivas esposas.
Benjamin Netanyahu, premier israelí. Archivo El Litoral
Según la ONG israelí Peace Now -que monitoriza la expansión de asentamientos ilegales-, Rubio tenía previsto estar presente en la inauguración de un túnel turístico en una colonia israelí en el barrio palestino de Silwan, ubicado en el ocupado Jerusalén Este.
La presencia de Rubio en este túnel equivale al "reconocimiento estadounidense de la soberanía israelí sobre la zona más sensible de la cuenca sagrada de Jerusalén", denunció Peace Now en un comunicado.
El lunes tienes previstas varias reuniones antes de su partida el martes. Desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por un mortal ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel ha diezmado a los dirigentes de ese grupo proiraní, al que jura destruir y expulsar del territorio palestino, donde había tomado el poder en 2007.
"Los líderes terroristas de Hamás que viven en Qatar se burlan del destino de los habitantes de Gaza. Han bloqueado todos los intentos de alto el fuego para prolongar indefinidamente la guerra", afirmó Netanyahu, el sábado en la red social X. "Deshacerse de ellos eliminaría el principal obstáculo para liberar a todos nuestros rehenes y terminar la guerra", añadió.
