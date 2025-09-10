Los propósitos y métodos de Hamás, lejos de cualquier revolución histórica

La historia nos nutre de innumerables ejemplos de lucha de los pueblos desde el confín de los tiempos y en épocas modernas, buscando su independencia, romper con el yugo que los somete, o mejoras de condiciones de vida contra el poder de turno. Algunos de los casos más mentados, en donde los débiles triunfaron sobre los poderosos, lo dan la revolución rusa de "Paz, tierra y pan" y la cubana de "Patria o muerte, venceremos". Otros ejemplos donde existían ejércitos encontrados fue la revolución china "Servir al Pueblo" y la guerra civil o Guerra de Secesión en los Estados Unidos ("In god we trust", "en dios confiamos"), así como la revolución francesa que popularizó sus premisas "Libertad, Igualdad, Fraternidad", que iluminaron como un faro e incentivaron a otros a seguir sus pasos.
Evidentemente los lemas revolucionarios que mencioné hicieron escuela a nivel mundial. La impronta de la lucha de los más débiles, el pueblo, se convirtió con el paso del tiempo en el estandarte casi exclusivo de la expresión contra las injusticias de los poderes de turno contra sus gobernados. La anterior reflexión está motivada en la intención de aclararle a los confundidos que lo que sucede en la guerra de la Franja de Gaza, el genocidio que intentó el Hamás, los progromos y los repetidos crímenes de guerra, están muy distantes de la lucha por la mejora de sus ciudadanos. Y muy lejos también de aquellos lemas revolucionarios que pudieron haber inspirado a generaciones enteras.
Los gazatíes solo están siendo usados en el marco de una compleja guerra de guerrillas maquiavélicamente organizada por Hamás, con objetivos escritos y definidos en el propio acta fundacional del grupo yihadista. Y no se equivoquen, también existen en las actas fundacionales de Al Fatah (Judea y Samaria): la destrucción y eliminación del Estado de Israel. Los árabes de Gaza conquistaron en el siglo VI la zona, eliminando a los judíos y cristianos que allí vivían. Los árabes de Judea y Samaria en parte son jordanos que Israel anexó cuando le ganó la guerra a Jordania; el gobierno jordano se negó a recibirlos y una parte ellos entonces se instaló en la zona a través del tiempo escapando de territorios israelíes (cada vez que perdieron las múltiples guerras que desataron).
Por eso mismo,... ¿quienes pregonan la liberación de Gaza y el fin del genocidio en Gaza, o el fin de la hambruna provocada por Israel, etc, etc, etc, saben realmente a qué tren se han subido? Yo sí. Se los puedo explicar acaso sin hacer el listado completo de todas las atrocidades cometidas por Hamás y los manejos espurios con todo tipo de información originada por ellos y sus defensores. Gaza, por ejemplo, es el enclave que más dinero ha recibido en el mundo en los últimos veinte años, sus "dirigentes" -denominación genérica que a mi entender no les corresponde- solo invirtieron en levantar una máquina de guerra nazi, incluso con la educación "pertinente" desde la más tierna infancia.
Se calcula que desde el inicio de la guerra la cantidad de ayuda humanitaria para los 2 millones de habitantes fue de 2 millones de toneladas; es decir -haciendo un cálculo rápido- una tonelada por persona. Repito: ¡Una tonelada por persona! ¿Y dónde creen que está la mayoría de esa ayuda? Fue robado y almacenado por Hamás, así de simple y lamentable. ¿Quiénes sufren con eso? ¡Los gazatíes! Por eso el gobierno de Israel insiste en eliminar a Hamás.
Por estos días se eliminó al grupo restante de los lugartenientes y actual vocero de Hamás, todos protegidos en Qatar, entre ellos Khalil Al-Hayya y otros seis terroristas liberados en su momento cuando Israel intercambió un soldado por más de 1.000 terroristas. Lo tenían merecido y Qatar debe poner "las barbas en remojo", porque son la cabeza que sostiene a los Hermanos Musulmanes y una política de influencia antiisraelí a nivel mundial. Como ya dije el paradigma de que nos comemos el sapo con las mentiras de los que nos quieren muertos terminó.
Hay evidentemente luz verde de Estados Unidos ya que Qatar no tiene ejército y paga a Washington los gastos de la base americana más grande del Medio Oriente en su territorio como defensa. Esta acción da el punto final a la parodia de los intermediarios de dos años dirigida por Egipto y Qatar (lo mencioné en más de una oportunidad) que lo único que lograron es dilatar la definición del conflicto.Téngase en cuenta que Qatar fue atacado con la base de Estados Unidos en su territorio, lo que evidencia permisión americana para la operación.
Los próximos días serán muy significativos, toda la presión al Hamás ahora con la acción de tomar todo Gaza (operacion "Carros de Gedeón") y sufrirán la orfandad de no tener interlocutores en el exterior. Estamos a la espera de las comunicaciones locales e internacionales que confirmen o desmientan el descabezamiento de la cúpula del Hamás. Objetivamente se cambiaron las reglas del juego solo le queda al Hamás algunos de los dirigentes combatientes dentro de la franja veremos por dónde siguen los acontecimientos.
"Organización terrorista"
Después de la crítica del presidente Donald Trump por el ataque contra los líderes de Hamás en Qatar, el embajador de Israel ante la ONU reivindicó que su país "no siempre actúa en función de los intereses de Estados Unidos". La Casa Blanca explicó el martes que Trump no estaba conforme con la acción militar israelí en este país aliado de Washington que, además, ejerce de mediador en el conflicto en Gaza.
La presidencia estadounidense también aseguró que habían avisado a su aliado del ataque, pero Qatar replicó que no recibieron ninguna información hasta que este ya se había producido. "Valoramos el apoyo de Estados Unidos pero no siempre actuamos en su interés. Estamos coordinados, nos dan un apoyo increíble, lo valoramos, pero a veces tomamos decisiones e informamos a Estados Unidos", aseguró el embajador israelí en la ONU, Danny Danon, a una emisora de radio de su país. "No fue un ataque a Qatar, fue un ataque a Hamás. No estamos en contra de Qatar, ni en contra de ningún país árabe, actualmente nos enfrentamos a una organización terrorista", explicó.
(*) Santafesino radicado en Israel desde 2002.
