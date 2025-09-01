Llamemos a las cosas por su nombre en Gaza

El ataque del 7 de octubre de 2023 produjo una guerra. Llamemos como corresponde a los crímenes de lesa humanidad planificados y el intento de genocidio del Hamás. Se trató de acciones cobardes y abusivas a población mayoritariamente civil, las que provocaron la respuesta israelí. Los daños colaterales en la Franja de Gaza son provocados en su mayoría por el uso de instalaciones civiles, ya que Hamás no permite que los civiles salgan o se desplacen. Eso está estipulado en el consenso internacional como crimen de guerra.
Lo que muchos pierden de vista es que lo que identifican como Gaza no es un país, es el resultado de una gran banda de islamistas radicalizados que secuestraron primero a su propia población. Y como no son una nación en sí misma sino solo un enclave de varios millones de personas todo les estaría permitido (fuera de las leyes contenidas por países desarrollados y democráticos), entre otras cosas haber "vendido" (propagandísticamente) su proyecto diabólico como una lucha por la liberación. ¿Liberación de qué si tienen su propio territorio y han crecido exponencialmente durante los últimos años?
¿Qué hubiese dicho el "mundo civilizado" si la respuesta israelí usara como soporte moral de su respuesta el viejo dicho popular que dice que "en el amor como en la guerra cualquier método es aceptado como válido"? ¿O usara los métodos criminales del ataque gazatí? A la falsedad de las cifras que emite Hamás realmente se hubiesen sumado quizás un millón de muertos. Pero eso no sucedió ni sucede. ¿A alguien se le ocurre pensar qué hubiera pasado si la respuesta al 7 de octubre no hubiese sido efectiva, repeliendo la invasión de ese día?
¿Qué creen que hace el Hamás?
Lo que voy a expresar a continuación podría verse como una verdad de perogrullo, pero los gazatíes deberían sentirse afortunados de que el ejército israelí esté operando en Gaza. Las cifras emitidas desde el lugar por supuesto que son falsas: son emitidas por Hamás. Lo que sí es cierto es que por lo menos unos 25.000 terroristas fueron eliminados a la fecha (cifras emitidas por Israel).
Esta semana, en una acción controvertida -según las fake news-, el ejército eliminó a seis terroristas disfrazados de periodistas que intencionadamente habían instalado un puesto de observación en el lateral de un hospital. Lamentablemente, al eliminarlos sucedió lo que sucedió muchas veces: se sumaron muertes de civiles que estaban en el hospital. Ya se controla el 40 por ciento de la ciudad de 45 kilómetros cuadrados (¿Santa Fe cuánto tiene?), pero la densidad es la mayor del mundo, al albergar más de 9.000 personas por kilómetros cuadrado.
A esta realidad que vive Gaza la grafica el refrán: "aunque la mona se vista de seda, mona queda". Sé que a la gente normal, con sentido solidario y criterio humanista, le resulta difícil y hasta no creíble que las trapisondas y los manejos de la máquina de odio islámica haya utilizado sistemáticamente una violencia tan extrema. Pero lo que hacen es justamente eso: robar, violar, saquear, revender los aportes humanitarios, asesinar, falsear información, corromper; se disfrazan de ovejitas, de periodistas, de enfermeros, de asistentes sociales (etc, etc, etc). Agreguen todos los epítetos más degradantes que se les ocurran para visualizar a estos monstruos deshumanizados que usan a sus prójimos, a todos, desde la más tierna infancia hasta la vejez. para su "Guerra Santa".
Hasta los que deberían ser ecuánimes e imparciales, gracias a su visión crítica de los acontecimientos, se han tragado "la píldora" de las mentiras y el manejo mediático de Hamás, convirtiendo a los victimarios en víctimas. Y eso es lo deplorable, realmente. Israel sabe que quizás no se elimine físicamente a todos los acólitos del Hamás, pero el objetivo de derrotarlos en su terreno, persiguiendo la victoria militar que presione a un acuerdo de cese el fuego donde las condiciones de seguridad y límites sea un pilar, es imprescindible.
Lo que pase el día después es una gran incógnita. La mentalidad del extremismo islámico solo entiende la política del sometimiento a través del control absoluto (la política del "gran garrote", la Big Stick policy). Téngase en cuenta que cualquier terrorista que no haya sido identificado previamente con los sistemas sofisticados que se han instalado puede dejar las armas y sumarse a la población como cualquier hijo de vecino.
Los frentes del Líbano y Siria
En el Líbano ya comienza un proceso de desarme de todos los grupos armados que se encuentren al sur del río Litani (límite norte de Israel), lo que significaría que desde el río hasta Israel será una zona desmilitarizada, tarea que las fuerzas de las Naciones Unidas, nunca cumplió y no volverán, Israel dijo que la zona será controlada por fuerzas conjuntas americanas e israelíes. Sin embargo las aguas parecen no bajar tranquilas: en las últimas horas las fuerzas israelíes atacaron en este sector infraestructura militar subterránea adjudicada al grupo chiita Hezbolá (**).
Lo mismo se persigue en Siria, aunque la situación está más complicada por la cantidad de milicias pro iraníes que todavía pululan por doquier. Israel exige que las minorías drusas de la zona sur conserven su autonomía y armamento, así como una zona colchón al sur que contempla mantener el dominio en las faldas sirias del monte Hermón. A 2.000 kilómetros Israel opera contra los rebeldes hutíes que controlan la mitad de Yemen (***), un esfuerzo titánico si analizamos que se está actuando en cinco frentes al mismo tiempo: Líbano, Siria, Gaza, Yemen y Judea y Samaria (ex Cisjordania), increíble.
La cabeza de la hidra, Irán, se debate en su propia miseria teocrática. Las sanciones al régimen comenzarán a aplicarse ya que no han acatado ni las resoluciones ni las inspecciones de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), la opción que se baraja es intentar derrocar el régimen pero se percibe como una tarea dificultosa aunque la aparición de un cisne negro podría desencadenar el cambio. Resumiendo, aparentemente las cosas por el "vecindario" comienzan a marchar hacia un nuevo orden debido a que se cortó el suministro iraní de insumos para la guerra así como de personal militar, asesores y demás.
Lo anterior no sucede en Gaza porque el Hamás no actúa como un ejército coordinado y porque la guerra de guerrillas se concentra en la ciudad, aunque parezca inconcebible. Aún así, los clarinetes de la operación "Puño de Hierro" comienzan a sonar para la toma del bastión por excelencia del grupo. Paralelamente, se observa que poco a poco están callando las mentiras del relato urdido y pagado por Qatar: el tema de la hambruna, la patraña del "Estado Palestino". Canadá, por ejempo, cambió su posición de apoyo al Estado Palestino, mientras Francia está recuperando poco a poco la cordura, a la vez que la oposición en Inglaterra denuncia la postura gubernamental anti israelí.
Por otro lado, vemos los intentos de organizar flotas propagandísticas que usan a la activista Greta Thunberg para sus fines políticos. Está comprobado que esas organizaciones son financiadas por el Hamás y hace años que se han infiltrado e influenciado en Europa disfrazándose de luchadores y protectores del clima y defensores de los pueblos oprimidos. Por lo pronto el pescado está sin vender veremos lo que deparan los días venideros.
(*) Santafesino radicado en Israel desde 2002.
(**) Información confirmada por la Agencia Deutsche Welle el 31 de agosto de 2025.
(***) El jueves 28 de agosto, mediante una serie de bombardeos sobre la ciudad de Saná, Israel eliminó al premier y todos los ministros del régimen hutí de Yemen, también el comandante en jefe del ejército. A la vez atacó infraestructura militar y otros objetivos de la cadena de mando.
