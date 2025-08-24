La cinta de Moebius

Uno de los significados de la denominada Cinta de Moebius (**), es que la historia se repite. La morfología de la cinta hace referencia a que no importa donde empezamos, al final llegamos al mismo punto. El resultado de la guerra que Israel lleva adelante tras el salvaje ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 no puede, bajo ningún punto de vista, permitir condiciones que imiten el significado de la mencionada cinta de Moebius.
Esto no debe pasar, basándonos en los hechos. Por ejemplo, se mostraron libros de estudios de escuelas primarias gazaties y uno de los problemas propuestos en esos establecimientos para matemáticas era el siguiente: "¿Si tenemos 15 judíos y matamos 5, cuantos quedan?" ¿Hay algo que explicar con algo así? Indudablemente no: al buen entendedor, pocas palabras. ¿Se puede dejar que se inculquen nociones de exterminio desde la infancia?
En lo que se refiere a los que sostienen que si se arregló con Hezbolá en el Líbano y también con las milicias sirias, se puede arreglar con Hamás, hay que tener en cuenta que ambos (Líbano y Siria) están recibiendo apoyo logístico de la comunidad internacional para controlar la situación. Respecto a Gaza, el Hamás conserva la moneda de cambio que son los rehenes, sumado a la exitosa campaña de fakes news a todo nivel, mentiras asumidas como reales por muchos (demasiados diría), lo que es lamentable. ¿Se puede seguir así?
Según organismos internacionales, los gazaties están recibiendo 1 kilogramo de alimentos por día por persona, sumando medicinas agua y electricidad donde hay infraestructuras que lo permitan. En las últimas conversaciones intentando llegar a un cese de hostilidades se habla del desarme del Hamás, el depositario de las mismas sería Egipto (no importa quien las reciba, deben salir de Gaza). Ya se está barajando que fuerzas extranjeras zonales, que participarían con Israel en la transición hacia un futuro en las antípodas de lo que el Hamás instauró a sangre y fuego en Gaza. No se prevé que la Autoridad Palestina participe de este proceso ya que es más de lo mismo, quedó demostrado en el tiempo y no aquilatan historia de ser confiables.
Una prueba más de que no hay vuelta atrás en los intentos de solucionar la cuestión Gaza y los territorios al día de la fecha es que el 65 por ciento de los encuestados respondió que comparten las acciones del gobierno: el arreglo con el Hamás debe implicar la entrega total de los secuestrados (no parcial) y se apoya las acciones de continuar con las acciones militares para controlar todo Gaza. Prueba contundente: recientemente un comando del Hamás de unos veinte terroristas, a plena luz del día, intentó secuestrar soldados; fueron repelidos y eliminados. La situación nos deja una enseñanza de la real naturaleza del enemigo, en días que ellos están diciendo que aceptan una entrega parcial de rehenes atacan intentando secuestrar soldados.
¿Es contradictorio no? No se puede negociar con ellos. Ahora, sin exagerar, o como se dice "con los pies en la tierra", el ejército sin piedad actuará en Gaza o en cualquier escenario en donde se produzca intentos o ataques con intensidad y contundencia. La operación de Gaza tendrá el nombre de "Puño de Hierro". Analistas y ex directivos del servicio secreto del ejército sostienen que están de acuerdo con la orientación del gobierno, ya que aceptar una entrega parcial de rehenes y cesar el fuego durante sesenta días -que es lo que pide Hamás- solo les daría al grupo yihadista la oportunidad de reorganizarse, minar los caminos y las casas que todavía quedan en pie, es decir recuperarse.
Esto ya pasó en arreglos anteriores. Además la letra chica de las exigencias, como por ejemplo concesiones y listado de asesinos terroristas que deberían canjearse, hace imposible esta opción. Otro dato innegable: la ONU declaró que el 87 por ciento de los camiones de suministros fue interceptado, robado y escondido para beneficio exclusivo de Hamás, para ser comercializado para recaudar fondos que servirán a sus fines.
Mientras tanto, a nivel global, la política de los halcones americanos -autodeclarados palomas- solo ha seguido la necesidad de Estados Unidos de recomponer su economía vendiendo armas a diestra y siniestra por Europa, renegociando convenios comerciales y generando las condiciones para aprovecharse de la carencia de insumos energéticos europeos, luego de haber destruido el Nord Stream 1 ruso y parado el Nord Stream 2 (Europa está comprando gas licuado americano más caro).
Y... así está el mundo, lo que sucede mantiene vigente aquellas palabras alguna vez vertidas por Enrique Santos Discépolo para su obra máxima, "Cambalache" (1934): "Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseaos".
Rusia y Ucrania intercambiaron 146 prisioneros de guerra de cada lado, tras la mediación de Emiratos Árabes Unidos, indicaron el Ministerio de Defensa ruso y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski este domingo. Los intercambios de prisioneros a gran escala han sido el único resultado tangible de tres rondas de conversaciones entre Kiev y Moscú, llevadas a cabo en Estambul entre mayo y julio pasado, y es una de las pocas áreas de cooperación entre ambos países desde el inicio de la invasión rusa en 2022.
El Ministerio de Defensa ruso precisó que Ucrania devolvió a Rusia a ocho ciudadanos residentes de la región de Kursk, "detenidos ilegalmente" por Kiev. Las fuerzas ucranianas lanzaron una incursión sorpresa en Kursk en agosto del año pasado y se apoderaron de cientos de kilómetros cuadrados de territorio, un importante revés para el Kremlin.
(*) Santafesino radicado en Israel desde 2002.
(**) La cinta de Moebius, o "banda de Möbius", es una superficie con una sola cara y un solo borde, descubierta por los matemáticos alemanes August Ferdinand Möbius y Johann Benedict Listing en 1858. Se construye tomando una banda rectangular y uniendo sus extremos después de darles un giro de 180 grados. Esta propiedad la convierte en un objeto matemáticamente "no orientable", lo que significa que no se puede determinar un "arriba" o un "abajo" o un "adentro" o un "afuera".
