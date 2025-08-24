“El llamado más riesgoso de mi vida”: un fotógrafo argentino irá con Greta Thunberg a Gaza

Un fotógrafo argentino viajará a la nueva misión que liderará Greta Thunberg, cuyo objetivo es llegar a Gaza con alimentos e insumos médicos. Nicolás Marín, de 25 años y galardonado en 2023 como el mejor captador de imágenes del mundo, confesó que acometerá la misión con cierto temor.
“Qué difícil”, reflexionó al presentar un video de la situación en Gaza en su cuenta de Instagram. “Es que finalmente decidí ir”, admitió. “Este es el llamado más riesgoso, histórico y legendario que recibí en mi vida”, afirmó mientras se ve un video de explosiones en el enclave.
Nicolás Marín viajará con Greta Thunberg a Gaza en misión humanitaria.
Preparación y acompañamiento internacional
Entrevistado por Newsweek Argentina, Marin añadió: “Se imaginarán cómo están mi mamá, mi papá, mi familia, pero ahora necesito que mi familia también sean ustedes”. Destacó: “No sé de dónde voy a sacar la fuerza para hacer esto, pero realmente me siento preparado. Me embarco en la misión humanitaria más grande de la historia rumbo a Gaza y no lo hago solo, sino que acompañaré a Greta Thunberg”.
Informó que en total irán 55 barcos “para poder acercar alimentos e insumos médicos a la población que más lo necesita”. Además de Marín, se embarcarán decenas de activistas, médicos, psicólogos, comunicadores y expertos en derecho de 44 nacionalidades, en una expedición que durará alrededor de 25 días.
Una vez en Barcelona, todos recibirán un entrenamiento de cuatro días enfocado en supervivencia y no violencia para saber cómo actuar ante los soldados de la Guardia Costera de Israel. El objetivo final es poder pasar el cerco marítimo y entregar los recursos a los civiles de Gaza.
La misión humanitaria contará con 55 barcos y 44 nacionalidades para llevar ayuda a Gaza.(Xinhua)
Trayectoria
Nicolás Marín nació en San Miguel, provincia de Buenos Aires, y actualmente reside en Caballito. Su pico de popularidad se dio en 2023 al ser elegido como el mejor fotógrafo de naturaleza del mundo en el concurso Environmental Photographer of the Year.
Marín, también Embajador de Buena Voluntad de la ONU, ya fue a las Islas Malvinas con olas de 15 metros, al Polo Norte y a los mares de Noruega y Finlandia, consolidando una carrera marcada por los desafíos y la pasión por documentar la naturaleza y las causas humanitarias.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.