“El llamado más riesgoso de mi vida”: un fotógrafo argentino irá con Greta Thunberg a Gaza

Nicolás Marín, reconocido fotógrafo de 25 años, se sumará a una flotilla humanitaria liderada por la activista sueca para llevar alimentos e insumos médicos a Gaza.

Nicolás Marín, fotógrafo argentino, se prepara para viajar con Greta Thunberg a Gaza.
 20:12
Por: 

Un fotógrafo argentino viajará a la nueva misión que liderará Greta Thunberg, cuyo objetivo es llegar a Gaza con alimentos e insumos médicos. Nicolás Marín, de 25 años y galardonado en 2023 como el mejor captador de imágenes del mundo, confesó que acometerá la misión con cierto temor.

“Qué difícil”, reflexionó al presentar un video de la situación en Gaza en su cuenta de Instagram. “Es que finalmente decidí ir”, admitió. “Este es el llamado más riesgoso, histórico y legendario que recibí en mi vida”, afirmó mientras se ve un video de explosiones en el enclave.

Swedish activist Greta Thunberg, who departed Israel by plane on Tuesday after being detained aboard the Gaza-bound British-flagged yacht "Madleen" after Israeli forces boarded the charity vessel as it attempted to reach the Gaza Strip in defiance of an Israeli naval blockade, talks to journalists as she arrives at a terminal at the Paris-Charles de Gaulle Airport, in Roissy-en-France near Paris, France, June 10, 2025. REUTERS/Gonzalo FuentesNicolás Marín viajará con Greta Thunberg a Gaza en misión humanitaria.

Preparación y acompañamiento internacional

Entrevistado por Newsweek Argentina, Marin añadió: “Se imaginarán cómo están mi mamá, mi papá, mi familia, pero ahora necesito que mi familia también sean ustedes”. Destacó: “No sé de dónde voy a sacar la fuerza para hacer esto, pero realmente me siento preparado. Me embarco en la misión humanitaria más grande de la historia rumbo a Gaza y no lo hago solo, sino que acompañaré a Greta Thunberg”.

Informó que en total irán 55 barcos “para poder acercar alimentos e insumos médicos a la población que más lo necesita”. Además de Marín, se embarcarán decenas de activistas, médicos, psicólogos, comunicadores y expertos en derecho de 44 nacionalidades, en una expedición que durará alrededor de 25 días.

Una vez en Barcelona, todos recibirán un entrenamiento de cuatro días enfocado en supervivencia y no violencia para saber cómo actuar ante los soldados de la Guardia Costera de Israel. El objetivo final es poder pasar el cerco marítimo y entregar los recursos a los civiles de Gaza.

(250723) -- GAZA, 23 julio, 2025 (Xinhua) -- Una niña palestina que sufre desnutrición debido al hambre es vista en el Hospital Al-Rantisi, en el norte de la Ciudad de Gaza, el 23 de julio de 2025. Quince personas más, entre ellas cuatro niños, murieron de hambre y desnutrición en las últimas 24 horas en la Franja de Gaza devastada por la guerra, informaron el martes las autoridades sanitarias de Gaza, lo que desde marzo elevó a 101 el número total de víctimas mortales relacionadas con el hambre y la desnutrición, entre ellas 80 niños. (Xinhua/Rizek Abdeljawad) (jg) (da)La misión humanitaria contará con 55 barcos y 44 nacionalidades para llevar ayuda a Gaza.(Xinhua)

Trayectoria

Nicolás Marín nació en San Miguel, provincia de Buenos Aires, y actualmente reside en Caballito. Su pico de popularidad se dio en 2023 al ser elegido como el mejor fotógrafo de naturaleza del mundo en el concurso Environmental Photographer of the Year.

Marín, también Embajador de Buena Voluntad de la ONU, ya fue a las Islas Malvinas con olas de 15 metros, al Polo Norte y a los mares de Noruega y Finlandia, consolidando una carrera marcada por los desafíos y la pasión por documentar la naturaleza y las causas humanitarias.

