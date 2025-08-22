Precisiones

Cómo se declara una hambruna según la ONU y por qué Gaza cumple los criterios

Tras meses de advertencias por parte de organismos humanitarios, se declaró oficialmente la hambruna en el norte de Gaza. La confirmación, inédita en Medio Oriente, estuvo demorada por la falta de datos verificables en una zona asediada por el conflicto y las restricciones de acceso.