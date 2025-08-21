Israel llama a evacuar hospitales del norte gazatí

El ejército israelí declaró este jueves que pidió al personal médico y las organizaciones de ayuda humanitaria en el norte de la Franja de Gaza que comiencen a elaborar planes de evacuación ante una ofensiva militar para tomar la zona.
El anuncio se produce un día después de que el Ministerio de Defensa israelí aprobara una ofensiva para tomar Ciudad de Gaza y ordenó el reclutamiento de unos 60.000 reservistas.
"Se producirá una evacuación completa de Gaza hacia el sur de la Franja. Esto requiere que prepare un plan para trasladar el equipo médico de norte a sur, de modo que pueda atender a todos los pacientes del sur de la Franja y preparar los hospitales para recibir a los pacientes que llegan del norte", dice un advertencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a autoridades de salud.
"Para nosotros es importante que reciba esta información de una fuente oficial. Le proporcionaremos un lugar donde alojarse, ya sea un hospital de campaña o cualquier otro", agrega. El anuncio se produce después de que el Ministerio de Defensa de IsraelIsrael aprobara una ofensiva para tomar Ciudad de Gaza y ordenó el reclutamiento de unos 60.000 reservistas.
Las medidas acrecentan los temores de la comunidad internacional de que la campaña militar agrave la ya catastrófica crisis humanitaria en el enclave palestino, que ha tenido graves problemas para recibir ayuda.
"Los oficiales enfatizaron a los responsables médicos que están realizando ajustes en la infraestructura hospitalaria en el sur de la Franja para recibir a los enfermos y heridos, y que se prevé un aumento en la entrada del equipo médico necesario", señala la instrucción del ejército.
Unos 18 milicianos de las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, grupo considerado terrorista por la Unión Europea, lograron infiltrarse este miércoles en una base del Ejército israelí en el corredor de Magen Oz, que divide la ciudad sureña de Jan Yunis entre el este y el oeste, disparando con fusiles y lanzacohetes contra las instalaciones, antes de ser repelidos.
"En un breve periodo de tiempo, las tropas, en coordinación con las Fuerzas del Aire, eliminaron a diez terroristas en combates a corta distancia. Ocho terroristas adicionales huyeron de vuelta por los túneles", aseguró una fuente de seguridad israelí. Según distintos reportes, los atacantes habrían logrado infiltrarse en la base por un breve lapso.
El incidente comenzó hacia las 9.00 hora local, cuando "más de 15" milicianos emergieron de varias trampillas de túneles próximos a la base.
"Los terroristas llevaron a cabo un ataque contra la base con disparos y misiles antitanque, y varios de los terroristas infiltrados fueron eliminados en combates a corta distancia y con ataques aéreos de apoyo", confirmó este oficial de la seguridad israelí.
Las Brigadas Al Qasam reivindicaron el asalto, asegurando que "un pelotón de infantería" había logrado atacar una nueva posición enemiga en el sureste de Jan Yunis.
"Los combatientes de Qasam también atacaron varias casas en las que los soldados de la ocupación se atrincheraban para asegurarlas (...) Varios soldados asaltaron las casas y mataron a varios soldados de la ocupación", aseguró la milicia.
El grupo también aseguró que "uno de sus combatientes se inmoló con explosivos entre los soldados, matándolos e hiriéndolos". Sin embargo, el Ejército israelí no ha confirmado la muerte de ninguno de sus soldados.
Según el comunicado de las fuerzas armadas israelíes, un soldado resultó herido grave y otros dos leves en el incidente, que sigue en desarrollo mientras las tropas tratan de localizar a los atacantes que lograron escapar.
El diario The Times of Israel señaló además que los milicianos que se infiltraron en la base trataron de secuestrar, sin éxito, a los soldados.
