Zelenski reitera la resistencia ucraniana mientras Rusia avanza y la UE desembolsa ayuda

Zelenski reitera que no entregará su tierra "al ocupante" mientras el frente de batalla cambia de manos. Ucrania celebra su Día de la Bandera con un mensaje de resistencia, un nuevo misil en desarrollo y pequeños avances rusos en el frente.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo este sábado, en un mensaje por el Día de la Bandera, que no entregará el territorio ucraniano a Rusia.
Zelenski reitera que no entregará su tierra "al ocupante" mientras el frente de batalla cambia de manos. Ucrania celebra su Día de la Bandera con un mensaje de resistencia, un nuevo misil en desarrollo y pequeños avances rusos en el frente.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reafirmó este sábado, durante la celebración del Día de la Bandera, que su país no cederá su territorio a Rusia. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Zelenski aseguró que la bandera "es la meta y el sueño de muchos de nuestros compatriotas en los territorios temporalmente ocupados" y un símbolo de que "no entregaremos nuestra tierra al ocupante".
El presidente ucraniano también anunció un nuevo misil de crucero, llamado Flamingo, con un alcance de 3.000 kilómetros. Según Zelenski, el misil "ha superado con éxito las pruebas" y se espera que su producción a gran escala comience en febrero.
En el frente de batalla, el Ministerio de Defensa ruso anunció la toma de dos nuevas localidades en la región de Donetsk, a 10 kilómetros de Konstantinivka y a 30 kilómetros de Sloviansk. Estos avances se producen en medio de un aumento de los esfuerzos diplomáticos.
Por su parte, la Unión Europea (UE) anunció el desembolso de 4.050 millones de euros a Ucrania, como parte de los programas de ayuda que superan los 168.900 millones de euros movilizados desde el inicio de la invasión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la UE "manda un mensaje claro: nuestra solidaridad con Ucrania es inquebrantable".
Mientras tanto, la comunidad internacional está a la espera de una posible reunión entre Volodímir Zelenski, Vladímir Putin y Donald Trump. El expresidente estadounidense había declarado que estaba "organizando" un encuentro para buscar una solución pacífica al conflicto.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.