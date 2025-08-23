Tráfico sexual en EEUU

Publicaron la transcripción de la declaración de Ghislaine Maxwell

La expareja y socia de Jeffrey Epstein manifestó su postura sobre la muerte del magnate en su celda en prisión, negó la existencia de una “lista de clientes” y mencionó a Donald Trump. Según la transcripción, el Departamento de Justicia otorgó inmunidad limitada a Maxwell para que pudiera hablar sobre su caso penal, pero no prometió ningún otro beneficio a cambio de su testimonio.