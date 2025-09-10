Se llama Jorge González

El estremecedor reporte de un argentino embarcado en la misión humanitaria a Gaza

Es el capitán de un velero que integra la flotilla que lleva alimentos y remedios a Palestina. Atacaron con un misil drone el barco en el que también viaja la activista Greta Thunberg. “Si nos abordan debo arrojar el celular al mar”, advirtió González, por si la comunicación se interrumpe.