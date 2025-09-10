El estremecedor reporte de un argentino embarcado en la misión humanitaria a Gaza
Es el capitán de un velero que integra la flotilla que lleva alimentos y remedios a Palestina. Atacaron con un misil drone el barco en el que también viaja la activista Greta Thunberg. “Si nos abordan debo arrojar el celular al mar”, advirtió González, por si la comunicación se interrumpe.
La Flotilla de la Libertad desafía ataques y navega rumbo a Gaza con ayuda humanitaria. Uno de los capitanes al mando de un velero es el argentino Jorge González -de 52 años-, quien envió un reporte sobre la situación actual a El Litoral. Se trata de una iniciativa internacional de desobediencia civil pacífica. La misma mantiene firme su rumbo hacia la Franja de Gaza pese a los recientes ataques sufridos en el puerto tunecino de Sidi Bou Said. El objetivo del convoy marítimo es romper simbólicamente el bloqueo israelí y entregar alimentos, medicinas y productos básicos a la población palestina, que atraviesa una de las peores crisis humanitarias de las últimas décadas.
La expedición, conocida formalmente como Global Sumud Flotilla (GSF), zarpó el 1 de junio desde Catania, en Sicilia, Italia, a bordo del velero Madleen, un barco de 18 metros de eslora cargado con suministros.
También zarparon en simultáneo otros veleros desde Barcelona, España, entre ellos el Isobella, al mando del argentino González. La travesía, que debía culminar en las costas de Gaza a comienzos de junio, fue sumando escalas, apoyos y, también, incidentes que buscan frenar su avance.
En la flota viajan activistas y defensores de derechos humanos de más de 40 países. Entre ellos destacan figuras como la activista Greta Thunberg, la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la política portuguesa Mariana Mortágua y la activista franco-palestina Rima Hassan. Junto a ellos navegan periodistas, voluntarios y militantes pro-palestinos que se unieron al proyecto como forma de denuncia al bloqueo marítimo impuesto sobre Gaza desde 2007.
Greta Thunberg es parte de la Flotilla Libertad proa a Gaza. Gentileza GSF.
Los argentinos
González es un capitán de veleros que realiza travesías por el mundo y navegó además gran cantidad de oportunidades el Río de la Plata y el Atlántico. “Saldremos de Barcelona unos veinte barcos y se irán sumando otros durante el recorrido, intentando llegar más de cincuenta embarcaciones con tripulantes de cuarenta y cuatro países”, dijo antes de zarpar.
"Puerto de Cartagena, España. Escultura en bronce de homenaje a los miles y miles de marineros que han cruzado el Mundo desde tiempos muy remotos. La conozco hace años, pero ahora me saqué una foto con él", contó González antes de zarpar. Gentileza.
Además de González, también viaja otro argentino, el reconocido fotógrafo Nicolás Marín -de 25 años-, galardonado en 2023 como el mejor fotógrafo de la naturaleza del mundo. “Este es el llamado más riesgoso, histórico y legendario que recibí en mi vida”, dijo antes de abordar su embarcación.
Nicolás Marín, el brillante fotógrafo argentino que se sumó a la Flotilla Libertad. Gentileza.
Hay más de sesenta mil civiles asesinados, y el nivel de hambre impuesto por Israel a la población de Gaza es extremo y configura un intento de limpieza étnica y de desplazamiento forzado, según la ONU.
La carga transportada busca cubrir necesidades urgentes: alimentos básicos como arroz, harina y leche en polvo, pañales y productos de higiene femenina, medicamentos esenciales, muletas, prótesis infantiles y equipos para desalinizar agua. Aunque el volumen de ayuda es limitado, la flotilla subraya su valor simbólico y político: visibilizar el asedio y exigir el fin de las restricciones que agravan la emergencia humanitaria en el enclave palestino.
La Flotilla Libertad proa a Gaza.
El ataque
En los últimos días, la misión se vio sacudida por hechos graves. El 9 de septiembre, un barco llamado Family fue alcanzado por un objeto en llamas que provocó un incendio en cubierta. La organización denunció que se trató de un ataque con drone, mientras que autoridades tunecinas intentaron minimizarlo al atribuirlo a un accidente. Este 10 de septiembre, otro de los barcos, el británico Alma, fue blanco de un segundo ataque, también con fuego en cubierta. No se registraron heridos, pero los daños obligaron a reforzar las medidas de seguridad.
La Flotilla Libertad proa a Gaza. Gentileza GSF.
Pese a la tensión creciente, los integrantes de la Flotilla de la Libertad reafirmaron su decisión de continuar. “Nada de esto detendrá nuestra misión. Gaza necesita que el mundo mire hacia allí”, expresaron en un comunicado. La estrategia de la expedición combina navegación vigilada con transmisión en vivo de la travesía, como forma de autoprotección y de presión internacional frente a posibles intentos de interceptación.
“Me preguntaron si tiene sentido y estoy seguro de que sí, no se puede naturalizar ni permanecer indiferente ante semejante crueldad y hay que aportar en lo que uno pueda”, dijo González.
Muchos de los miembros de la Flotilla Libertad son jóvenes. Gentileza.
Contra viento, marea y miedos
“También me preguntaron si no tengo miedo. Y sí, claro que soy consciente de los riesgos, porque a donde vamos la vida no vale nada”, afirmó. “Si fuera médico ayudaría de otra forma. Pero soy navegante y puedo llevar un barco. Allá vamos”.
Luego González comentó -en diálogo con El Litoral- que debió dejar su teléfono celular en Barcelona, a donde adquirió otro con el que se comunica durante el viaje. “Lo hice porque si nos abordan tengo que arrojarlo al mar, y no quiero perder mi teléfono con tantos recuerdos e información”.
El viaje, largo y plagado de obstáculos, sigue en marcha. Mientras tanto, cada puerto y cada nuevo ataque ponen a la Flotilla de la Libertad en el centro de la atención mundial, recordando que, detrás de esta acción, hay un mensaje claro: la urgencia de poner fin al bloqueo y aliviar el sufrimiento de la población civil en Gaza.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.