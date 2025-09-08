Cuatro muertos tras un tiroteo contra un colectivo en Israel

Dos hombres armados abrieron fuego contra un colectivo este lunes en Jerusalén, Israel, acabando con la vida de al menos a cuatro personas e hiriendo a otras siete.
Se registraron al menos siete personas heridas. La policía local lo definió como "ataque terrorista".
Según informaron las autoridades israelíes, los atacantes fueron abatidos luego de cometer el hecho.
En un comunicado, la Policía calificó el tiroteo como un "ataque terrorista" y afirmó que tuvo lugar en el cruce de Ramot, cerca del barrio de Ramot, en Jerusalén Este.
Entre los fallecidos se encontraba un hombre de unos 50 años y tres hombres de unos 30, según informó Magen David Adom (MDA), el servicio de emergencia de Israel, que añadió que cinco personas con heridas graves de bala habían sido trasladadas al hospital. Siete personas se encuentran en estado grave.
Los medios israelíes informaron de que los hombres armados utilizaron una metralleta improvisada Carl Gustav o 'Carlo' en el ataque, según las imágenes de la escena. El arma improvisada, que utiliza munición de nueve milímetros similar a la del Uzi de fabricación israelí, puede fabricarse fácilmente a partir de rifles M4 perdidos o robados, comúnmente utilizados por el Ejército israelí.
En el pasado, ha sido utilizada por las Brigadas Al Qassam de Hamás y las unidades Al Quds de la Yihad Islámica. Hamás no se adjudicó la autoría del ataque, pero realizó una publicación celebrándolo.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien mantuvo una “evaluación de la situación” con los jefes de seguridad tras el incidente, visitó el lugar más tarde.
“Estamos en guerra contra el terrorismo. La guerra continúa en Gaza y, lamentablemente, también en Jerusalén. En Judea y Samaria, hemos frustrado cientos de ataques este año, pero, lamentablemente, hoy no”, declaró Netanyahu desde el lugar de los hechos. “Judea y Samaria” es el término bíblico con el que los israelíes se refieren a la Ribera Occidental ocupada.
