Israel recupera los cuerpos de dos rehenes secuestrados en octubre de 2023

Benjamín Netanyahu ha confirmado que las fuerzas de seguridad israelíes recuperaron los cuerpos de dos rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.
El Ejército de Israel y la agencia de inteligencia interior, Shin Bet, llevaron a cabo una operación conjunta para recuperar los restos en la Franja de Gaza. Los detalles sobre la ubicación exacta de los cuerpos no fueron difundidos.
Benjamín Netanyahu ha confirmado que las fuerzas de seguridad israelíes recuperaron los cuerpos de dos rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.
Uno de los fallecidos ha sido identificado como Ilan Weiss, de 56 años. La identidad del segundo cuerpo aún no ha sido revelada, y las autoridades han notificado a las familias de ambas víctimas.
El Ejército de Israel y la agencia de inteligencia interior, Shin Bet, llevaron a cabo una operación conjunta para recuperar los restos en la Franja de Gaza. Los detalles sobre la ubicación exacta de los cuerpos no fueron difundidos.
El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos ha descrito a Ilan Weiss como un "dedicado hombre de familia". Weiss fue miembro del equipo de defensa del kibutz al que pertenecía, y según los informes, murió tratando de proteger a su comunidad de los atacantes. Su cuerpo fue trasladado a Gaza por los militantes palestinos.
Su esposa, Shiri, y sus tres hijas sobrevivieron al ataque. Shiri y una de sus hijas fueron secuestradas, pero regresaron a Israel en noviembre de 2024 como parte de un acuerdo de tregua.
En un comunicado, Netanyahu reafirmó el compromiso de Israel de traer a casa a todos los cautivos. "La campaña para devolver a los secuestrados continúa. No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que devolvamos a casa a todos los secuestrados, los vivos y los muertos", afirmó.
Según las últimas estimaciones de las autoridades israelíes, de los 251 rehenes capturados el 7 de octubre, aún quedan 48 en Gaza. Se calcula que, al menos 20 de ellos siguen con vida. La recuperación de estos dos cuerpos se suma a la difícil realidad de las familias que esperan el regreso de sus seres queridos.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.