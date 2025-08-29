Francia y Alemania presionarán a Trump para que sancione a Rusia

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, han anunciado que se comunicarán este fin de semana con Donald Trump para solicitarle la imposición de sanciones a Rusia. La medida se aplicaría si Vladímir Putin no cumple con su compromiso de reunirse y negociar la paz con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
En una conferencia de prensa conjunta en Tolón, tras un Consejo de Ministros franco-alemán, Macron señaló que si Putin no cumple con su promesa para el próximo lunes, "una vez más habrá engañado" a Trump. "Eso no puede quedar sin respuesta", afirmó el presidente francés.
Merz respaldó esta postura, indicando que después de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska, se esperaba un encuentro entre el líder ruso y Zelenski en un plazo de dos semanas. Sin embargo, Putin ha presentado condiciones "inaceptables" para celebrar la reunión, lo que demuestra su falta de voluntad para negociar.
Estrategia
"No me sorprende", comentó Merz, "porque forma parte de la estrategia del presidente ruso".
Tanto Macron como Merz enfatizaron que, de no producirse la reunión, París y Berlín pedirán la activación de "sanciones primarias y secundarias" para obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociación.
En esa misma línea, el canciller alemán afirmó que los aliados de Ucrania debatirán la próxima semana sobre cómo proceder y que él personalmente favorece la presión de Estados Unidos sobre Putin.
"No me hago ilusiones", matizó Merz, "tal vez esta guerra va a durar todavía meses", pero aclaró que el apoyo a Ucrania es un compromiso firme. "No se va a abandonar a Ucrania, que no está sola, y el apoyo que se le presta es también de nuestro propio interés".
Kiev denuncia que Putin envió 100.000 soldados a Pokrovsk
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, alertó este viernes (29.08.2025) de que Rusia ha concentrado una fuerza de alrededor de 100.000 soldados cerca de la ciudad ucraniana de Pokrovsk, en el frente oriental.
La situación en la zona de Pokrovsk es la más "preocupante" actualmente, advirtió Zelenski.
"El enemigo se está concentrando allí. Hasta 100.000 soldados, eso es lo que teníamos esta mañana. En cualquier caso, están preparando acciones ofensivas", declaró el mandatario a un grupo de medios de comunicación.
Esta localidad de la región de Donetsk tiene una importancia estratégica para las tropas ucranianas, ya que está en la intersección de varios caminos.
El Ejército ruso, que ocupa un 20% del territorio ucraniano, avanza lentamente en el este desde hace dos años, aunque en los últimos meses aceleró sus progresos.
En julio, Rusia afirmó que logró tomar varias localidades en Dnipropetrovsk, siendo esta la primera vez desde el inicio de la invasión en febrero de 2022 que sus tropas entraban en esta región que limita con Donetsk.
