¿Cuánto cobrarán las autoridades de mesa para las nacionales de octubre?

El 26 de octubre habrá elecciones legislativas en todo el país para renovar de manera parcial las cámaras de Diputados y de Senadores. Santa Fe pondrá en juego 9 bancas de la cámara baja.
La Cámara Nacional Electoral habilitó la inscripción para cumplir con esa tarea en los comicios legislativos de medio término. Se puede hacer de manera electrónica, personalmente o por correo.
En ese sentido, se van cumpliendo plazos electorales y la Cámara Nacional Electoral publicó la apertura del registro de postulantes para autoridades de mesa y comunicó el monto que cobrarán quienes accedan a esta función. Serán 40 mil pesos a los que se sumarán otros 40 mil por capacitación ante la Justicia Nacional Electoral.
Vale la pena recordar que en los próximos comicios debutará el sistema de Boleta Única Papel (que ya se utiliza, con variantes en Santa Fe) para una instancia nacional, en el marco de la ley 27.781.
La postulación se puede hacer a través de un formulario electrónico en: www.padron.gov.ar/cne_autoridad, donde se debe seleccionar el distrito al que se pertenece.
También se puede descargar el formulario, imprimirlo, completarlo y presentarlo en la sede de la Secretaria Electoral (personalmente o por vía postal), que en la ciudad de Santa Fe está ubicada en Av. Urquiza 3046/48.
Se aclara que la acción de inscripción no garantiza que la Secretaría Electoral del distrito designe al postulante como autoridad de mesa. La solicitud será analizada por la Secretaría Electoral Nacional y la designación será remitida a través de un telegrama.
Por último, se recuerda que en todo el país estarán habilitados a sufragar personas mayores de 16 años, que para votar no se aceptará el DNI en el celular y que, como se dijo, se utilizará la BUP que para Santa Fe tendrá una sola categoría, la de diputados que tendrá 16 listas en pugna.
