Empieza la campaña electoral

Cómo será el orden de las candidaturas santafesinas para las elecciones de octubre

El domingo 26 se renueva parcialmente el Congreso Nacional. La provincia pone en juego nueve bancas de la Cámara de Diputados. Serán 16 listas y el modelo definitivo de boleta única se conocerá la próxima semana.