Según la Municipalidad, más del 90% de los reclamos por falta de luz en Santa Fe se resolvieron en 48 horas

La Municipalidad de Santa Fe avanza a paso firme con el Plan de Iluminación impulsado por el intendente Juan Pablo Poletti a principios de este año. Tras finalizar la primera etapa, que consistió en la reposición y puesta en valor de la luminaria, comenzó en julio la segunda etapa con el objetivo de brindar una respuesta rápida a los vecinos y, a la vez, hacer un mantenimiento del sistema de luces e infraestructura.
Un informe de la UTE Tacuar-Bauza detalla el progreso en la gestión de reclamos durante los meses de julio y agosto: más del 90% de los reclamos se resolvieron en 48 horas. En julio se recibieron 1.837 reclamos por la luminaria, de los cuales 1.777 se resolvieron y otros 60 se reprogramaron para futuras obras de infraestructura.
La tendencia positiva continuó en agosto. Hasta el 18 de este mes, se registraron 783 reclamos, con 724 resueltos y 43 reprogramados.
Los números del informe muestran que más del 95 por ciento de las demandas de los vecinos fueron resueltas en las 48 horas previstas.
Otro dato que destaca la UTE es que, tras las condiciones climáticas adversas de los días 19 y 20 de agosto, se recibieron 100 reclamos, de los cuales en las 48 horas se resolvió el ciento por ciento.
Cómo es la segunda etapa de trabajos
La segunda etapa se enfoca en dos líneas de acción clave. La primera busca reducir el tiempo de respuesta y solucionar los problemas en un plazo de 48 horas. Para ello, se activó un protocolo de atención de reclamos, haciendo hincapié en la colaboración de los vecinos, quienes pueden notificar fallas al 0800 777 5000.
La segunda línea de trabajo se enfoca en las obras de infraestructura más complejas, como la renovación de tableros y tendidos eléctricos, detectadas durante un relevamiento previo.
Estas acciones son la continuación de la primera etapa del Plan de Iluminación, que culminó con la reparación de 13.672 luces que estaban fuera de servicio entre enero y junio del 2025.
Este trabajo inicial incluyó el relevamiento del ciento por ciento de los 35.102 puntos de luz de la ciudad, un logro que abarcó la totalidad de los barrios santafesinos, marcando una línea de gestión que tiene como objetivo garantizar un servicio esencial, demostrando que la inversión de los vecinos se ve reflejada en las calles de una ciudad mucho más iluminada.
