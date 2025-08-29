Plan de Iluminación de la ciudad

Según la Municipalidad, más del 90% de los reclamos por falta de luz en Santa Fe se resolvieron en 48 horas

Desde julio, se puso en marcha la segunda etapa del Plan de Iluminación municipal. Consiste en la respuesta rápida ante las fallas detectadas y el mantenimiento de la luminaria instalada en el primer semestre del año. Un informe de la empresa prestataria del servicio muestra resultados positivos.