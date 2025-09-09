Israel ordenó la evacuación de la ciudad de Gaza y “eliminar a Hamás"

Israel ordenó oficialmente este martes a los residentes de la ciudad de Gaza a evacuarla por completo, en medio de la ofensiva militar para tomar la capital del enclave palestino que escaló desde agosto de 2025.
Desde el ejército israel se comunicó oficialmente la intervención militar desde la Ciudad Vieja y Tafah al este hasta el mar al oeste.
El portavoz del Ejército de Israel, Avichay Adraee, comunicó la decisión mediante su cuenta oficial de X con un breve video grabado.
"A todos los residentes de la ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este hasta el mar al oeste", escribió en el pie de la publicación.
Una infografía que acompañó el mensaje indica que la orden afecta a toda la ciudad, donde, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) viven y se refugian cerca de un millón de personas.
“Por su seguridad, diríjanse inmediatamente a al-Mawasi por la calle Rashid. Permanecer en la ciudad se considera extremadamente peligroso. Las FDI operarán con gran fuerza en la zona”, extiende el mensaje escrito.
Adraee subrayó que el Ejército israelí "está decidido a eliminar a Hamás" y que "operará en la ciudad de Gaza con gran fuerza, como lo ha hecho en otras partes del enclave".
Israel perpetró la noche del lunes una serie de ataques aéreos contra varios blancos en toda Siria, informó la agencia de noticias estatal SANA. Las zonas atacadas incluyen las afueras de Homs, en el centro de Siria; la ciudad costera de Latakia; y la ciudad de Palmira en el desierto, según el informe.
Israel ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio tras la huida del país del expresidente Bashar Al Assad después de la toma de Damasco el pasado 7 de diciembre por yihadistas y rebeldes encabezados por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición del país.
