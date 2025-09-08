Conflicto en Medio Oriente

Ultimátum de Israel: "Depongan las armas o Gaza será destruida"

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dio un último y definitivo aviso al grupo yihadista Hamás. El funcionario aseguró que, "si no liberan a todos los rehenes y se desarman", el enclave gazatí será destruido y ellos, los miembros de las milicias aún activas, "aniquilados".