Al menos 40 muertos en Gaza por ataques de Israel

Los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDi) en la Franja de Gaza desde el amanecer de este lunes han provocado al menos 40 muertos y destruido un rascacielos en la ciudad de Gaza.
Las autoridades palestinas comunicaron las cifras tras el derrumbe de un edificio en el centro urbano más poblado, durante la misma jornada del atentado a Jerusalén.
La caída de dicha estructura eleva el número de edificios arrasados durante la campaña israelí en la dicha ciudad desde octubre de 2023 a al menos 50.
Las autoridades palestinas detallaron que al menos 25 personas murieron en el norte de Gaza, 14 en el sur y se informó de una víctima mortal en el centro.
El registro se da en la misma jornada en la cual se llevó a cabo un ataque terrorista en Jerusalén Este, donde murieron al menos seis personas y otras 15 resultaron heridas. En simultáneo, el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, evalúa aceptar una nueva propuesta de paz presentada por Estados Unidos.
La Oficina de Prensa de Prisioneros Palestinos ha confirmado las identidades de al menos 14 personas secuestradas por las fuerzas israelíes en Gaza y que ahora han sido liberadas, entre ellas un joven de 17 años y otro de 18 años.
Los prisioneros liberados fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja, que los trasladó al Hospital de los Mártires Al-Aqsa en Deir el-Balah, en el centro de Gaza.
