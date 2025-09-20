Liga Santafesina de Fútbol

Ateneo Inmaculada dio vuelta un partido inolvidable y venció a Unión

En el único encuentro disputado este sábado por la cuarta fecha del Clausura liguista, Ateneo se repuso de un 0-2 y derrotó 3-2 a Unión en un choque vibrante. Báez, Monella y Chiaraviglio marcaron para el local, que celebró ante su gente un triunfo vital.