Ateneo Inmaculada dio vuelta un partido inolvidable y venció a Unión

La tarde del sábado en la ciudad de Santa Fe tuvo como escenario excluyente a la cancha de Ateneo Inmaculada, donde se disputó el único encuentro programado por la cuarta fecha del torneo Clausura de la Liga Santafesina de Fútbol. El equipo dirigido por Agustín Oliver protagonizó un verdadero partidazo frente a Unión, que llegaba con la intención de sumar para meterse en la conversación de arriba. Finalmente, el conjunto local se quedó con los tres puntos tras revertir una historia que parecía sentenciada: lo perdía 0-2 y lo ganó 3-2 en una actuación que ilusiona a su gente.
El encuentro arrancó con el dominio de Unión, que golpeó temprano y sorprendió al dueño de casa. La visita mostró contundencia y aprovechó las dudas defensivas de Ateneo para ponerse en ventaja. Primero, con una jugada colectiva que terminó dentro de la red ante la pasividad local, y poco después, con un disparo que dejó sin chances al arquero. Así, con apenas media hora jugada, el Tatengue encontraba una ventaja de dos goles que parecía darle tranquilidad para manejar el trámite.
Sin embargo, Ateneo no bajó los brazos. Con empuje, actitud y algo de fútbol, comenzó a acercarse al arco rival. El descuento llegó en el momento justo, con un derechazo de Báez que le devolvió la esperanza al equipo y encendió el aliento de los pocos hinchas que se acercaron a acompañar. Con ese envión, el local se fue al descanso con la sensación de que todavía quedaba mucho por jugar.
En el complemento, los de Oliver salieron decididos a dar el golpe. El empate se gestó a través de Monella, que capturó una pelota en el área y la mandó a guardar para el delirio de sus compañeros. Ese gol fue un mazazo para Unión, que se vio sorprendido por la reacción rival y comenzó a retroceder en el campo.
El broche de oro llegó con la firma de Juan Chiaraviglio, quien apareció en el momento más caliente del partido para sentenciar el 3-2 definitivo. Con temple y jerarquía, el delantero coronó la remontada y desató la alegría en la parcialidad local, que celebró como un triunfo especial por el contexto y la magnitud del rival.
Ateneo supo sobreponerse a la adversidad y mostró carácter en un partido que lo puede marcar de aquí en adelante. No era sencillo remontar un 0-2 frente a un equipo como Unión, pero la determinación, las ganas y la efectividad en los momentos justos hicieron posible la hazaña. El pitazo final encontró a los jugadores abrazados, a los hinchas aplaudiendo y a un cuerpo técnico que, con paciencia, empieza a ver resultados en un campeonato que todavía tiene mucho por delante.
El clima acompañó la jornada, y si bien la concurrencia fue escasa, los presentes se llevaron la satisfacción de haber presenciado un espectáculo futbolístico de alto voltaje. Ateneo sumó tres puntos vitales y dejó atrás un inicio irregular que lo tenía preocupado. Ahora, con este envión anímico, intentará seguir construyendo un camino de protagonismo en el Clausura.
Unión, por su parte, se fue con bronca y la sensación de haber dejado escapar un partido que parecía controlado. Tendrá que reponerse rápido, porque el torneo no da respiro y la próxima fecha lo encontrará con otro compromiso exigente.
La Liga Santafesina de Fútbol tuvo este sábado una cita especial: un único partido que entregó emociones de sobra. Ateneo se llevó la victoria y el reconocimiento por su garra, coraje y convicción. Una tarde que quedará en la memoria de sus hinchas, que celebraron un triunfo que vale mucho más que tres puntos.
