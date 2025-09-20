Matías Roskopf

Jugó en Colón, en Boca, en la selección y llega a Sanjustino prometiendo goles

Fue artillero de las juveniles, sparring de la selección en la Copa América de Chile en 2015 junto a Julián Chicco. Viene de jugar en Brasil y tiene 27 años. Llega al campeón de la Liga para jugar el Federal.