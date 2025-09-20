Jugó en Colón, en Boca, en la selección y llega a Sanjustino prometiendo goles
Llegó a Boca, procedente de Colón, en una negociación que se hizo cuando era muy jovencito y asomaba como una prominente figura, con gran futuro. Fue convocado a distintas selecciones juveniles (sub 15, sub 17 y sub 20) y fue figura y goleador. Esto hizo que fuera sparring, junto a Julián Chicco, el volante central que también salió de Colón, de la selección mayor en la Copa América que se jugó en Chile en 2015, con el Tata Martino de entrenador. Su ascenso a la primera de Boca no se hizo esperar, pero a partir de allí comenzó a transitar por distintos equipos de Europa y de Sudamérica. Ahora, con todavía muy jóvenes 27 años cumplidos en enero pasado, Matías Roskopf se incorpora como uno de los refuerzos estelares al plantel de Sanjustino, el campeón de la Liga Santafesina, que iniciará en breve la disputa del Regional y se ve que con ambiciones de realizar una buena campaña.
Roskopf es un centrodelantero de buenas condiciones técnicas, ambidiestro, buena altura (1,87 metros), que jugó en Boca, el fútbol rumano, Chipre, Uruguay, México y viene de hacerlo en el Maricá Futebol Clube de Brasil en estos últimos meses. Hace poco tiempo recibió un llamado de gente vinculada a Colón, cuando el club ya había descendido a la Primera Nacional, pero finalmente no se dio la posibilidad de un regreso a la institución, algo que pudo concretar el volante central Julián Chicco en su momento.
“Yo estaba esperando ofertas de Emiratos Arabes y de Colombia, pero los mercados ya estaban cerrando y no iban a llegar a tiempo para inscribirme. En eso llegó un llamado de Marcelo Molina, el entrenador de Sanjustino. El me manifestó el deseo de contarme en su equipo, me reuní con los dirigentes, llegamos a un acuerdo y acá estoy, muy contento porque vengo a un muy lindo club que tiene deseos de conseguir el ascenso”, manifestó Ropkof en diálogo con El Litoral.
-¿Qué sabés del equipo?
-Se lo ve muy competitivo, ellos están muy contentos de tenerme y yo de ir. El lunes me sumo a los entrenamientos, no sé cuándo será mi primer partido, pero así se dieron las cosas.
-¿Cómo lo tomás, en función de lo que fue tu carrera?
-Muy bien y con muchas ganas. A mi me sirve para no estar parado en todo este tiempo que durará este torneo Regional, estaré en competencia y considero que será bueno para mí.
-¿Vas a jugar en la Liga Santafesina también?
-Sí. Llegaron justo el jueves a inscribirme, así que allí estaré en condiciones de jugar también.
Para tener una idea de lo que significa la llegada de Roskopf a Sanjustino, fue goleador de la selección argentina sub 15 cuando fue convocado luego de su paso a Boca, posteriormente convirtió 5 goles en el Sudamericano y en el Mundial sub 17. Esto hizo que también recibiera la convocatoria cuando tuvo edad del sub 20. Y desde allí arrancó una carrera profesional que lo tuvo como protagonista en diferentes clubes, como ya se expresó, de Sudamérica, México y Europa.
