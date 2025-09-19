Con grandes atractivos

El Clausura Serenotti ya palpita su cuarta jornada

Tras el cierre de la tercera fecha, este sábado comenzará a jugarse la cuarta jornada del Torneo Clausura Norberto Serenotti, que reúne a los equipos de la Primera A de la Liga Santafesina. Con duelos atractivos en distintos puntos de la ciudad y la región, la fecha promete emociones fuertes y se extenderá hasta el martes, cuando Cosmos reciba a La Perla en el predio Nery Pumpido.