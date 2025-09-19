El Clausura Serenotti ya palpita su cuarta jornada

El Torneo Clausura Norberto Serenotti, máxima competencia de la Liga Santafesina de Fútbol en su categoría de Primera A, ya ingresa en un tramo de gran expectativa. Apenas se apagaron las luces de la tercera fecha, que dejó mucho material para el análisis y varias sorpresas en la tabla de posiciones, rápidamente la pelota volverá a rodar este sábado con el inicio de la cuarta jornada.
La programación es extensa y variada, con encuentros que despiertan interés no sólo en la capital provincial sino también en diferentes localidades donde el fútbol de liga tiene un arraigo profundo. Cada partido se vive con intensidad, porque el Clausura empieza a perfilar candidatos y a mostrar cuáles serán las instituciones que lucharán por mantenerse en la categoría y cuáles aspiran a dar el gran golpe en el campeonato.
El puntapié inicial será el sábado 20 de septiembre a las 15.30, con un paquete de partidos que distribuye emociones en varios escenarios. En la cancha de Ateneo Inmaculada, el "Colegio" recibirá nada menos que a Unión de Santa Fe, un duelo atractivo tanto por la historia como por la expectativa que genera ver a un equipo de peso como el Tatengue enfrentando a un conjunto siempre competitivo como Ateneo.
Otro de los duelos destacados será el que sostendrán Academia AC y Pucará, dos instituciones que han mostrado rendimientos irregulares en las primeras jornadas pero que cuentan con planteles capaces de dar pelea. En paralelo, en el reducto de Gimnasia y Esgrima, el "Pistolero" será anfitrión de Deportivo Nobleza, elenco de Recreo que busca consolidarse tras un arranque de torneo con altibajos.
El clásico sabor liguista de localidades se sentirá en la cancha de Independiente de Santo Tomé, donde el rojo enfrentará a Juventud Unida de Candioti. El cruce promete intensidad, ya que ambos equipos necesitan sumar puntos importantes para escalar en la tabla y evitar complicaciones futuras.
Otro partido de relevancia jugarán Náutico El Quilla y Universidad Nacional del Litoral. Será un duelo con matices distintos: el Tiburón, siempre protagonista en la liga, frente a un elenco universitario que suele hacerse fuerte con su disciplina táctica.
En tanto, La Salle será local frente a Colón de Santa Fe, un encuentro que despierta atención por la presencia del Sabalero, que suele presentar equipos competitivos aún en el marco de la liga. Para el "Colegio Lasallano" la prueba será exigente, pero la motivación de recibir a uno de los grandes de la ciudad puede jugar a favor.
Por su parte, Nacional se medirá con Sportivo Guadalupe, en un partido donde ambos equipos buscan ser protagonistas y afianzar sus propuestas futbolísticas. Mientras tanto, Newell's Old Boys de Santa Fe recibirá al último campeón, Sanjustino, uno de los clubes con tradición liguista y respaldo popular en la región, lo que asegura un atractivo especial en el barrio Roma.
En Sauce Viejo, Vecinal Gálvez se medirá ante Ciclón Norte, un duelo que enfrenta a dos equipos de perfil aguerrido, acostumbrados a los partidos friccionados y con jugadores de gran despliegue físico.
La jornada sabatina tendrá un cierre de lujo con el encuentro que a las 16 horas disputarán Ciclón Racing y Colón de San Justo. El Lagunero buscará ratificar su levantada nada menos que frente al conjunto de San Justo, que lidera la Zona A con puntaje ideal y quiere seguir estirando su gran presente en el Clausura. Sin dudas, se trata de uno de los duelos que más expectativa genera, tanto por la actualidad de los equipos como por la importancia de los puntos en juego.
La fecha quedará incompleta hasta el martes 23 de septiembre a las 21 horas, cuando en el predio Nery Pumpido de la Liga Santafesina, Cosmos FC reciba a La Perla del Oeste. Este partido nocturno será el broche de oro de la jornada, con dos equipos de características ofensivas que suelen regalar espectáculos cargados de goles.
Más allá de los nombres y los antecedentes, el Clausura Serenotti se caracteriza por su paridad. A diferencia de otros campeonatos, donde rápidamente aparecen equipos dominadores, en este torneo cada fecha demuestra que cualquiera puede complicar a cualquiera. Esa paridad es la que mantiene encendida la expectativa y multiplica la presencia de público en los diferentes escenarios.
Las hinchadas se preparan con entusiasmo para alentar a sus equipos, sabiendo que los primeros puestos todavía están al alcance y que incluso los que hoy aparecen en la parte baja de la tabla pueden reponerse con una buena racha de victorias. La tercera fecha dejó ejemplos claros de ello, con equipos que se repusieron tras caídas iniciales y otros que vieron cortada su racha positiva.
El Clausura Norberto Serenotti no es sólo un campeonato deportivo, también es una expresión cultural de Santa Fe y su región. Cada fin de semana, las canchas se transforman en puntos de encuentro donde vecinos, familias y amigos comparten la pasión por la redonda. Los clubes, con sus dirigentes y colaboradores, trabajan para que las jornadas sean verdaderas fiestas del deporte barrial y regional.
Este sábado no será la excepción. La pelota volverá a rodar en distintos puntos de la ciudad y sus alrededores, y con ella llegarán las ilusiones de jugadores, cuerpos técnicos e hinchas. El martes, cuando se baje el telón con Cosmos frente a La Perla, la tabla volverá a mostrar novedades y empezará a perfilar con mayor claridad quiénes serán los grandes protagonistas de este Clausura 2025.
