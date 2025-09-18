Se viene el Provincial Sub 14

Mirá tambiénColón de San Justo lidera con puntaje ideal y la Zona B tiene triple mando en el Clausura Serenotti
La cuenta regresiva para el Torneo Provincial de Selecciones Sub 14 ya comenzó. Este miércoles, en la cancha Leopoldo Jacinto Luque, la Selección de la Liga Santafesina volvió a entrenar con la mira puesta en el certamen que se disputará en el predio Nery Alberto Pumpido, escenario que se vestirá de fiesta para recibir a los mejores futbolistas juveniles de distintas regiones de la provincia. El equipo conducido por Fernando Nogara, acompañado por Alejandro Pereyra, Juan Recalde y Horacio Herrera, cerró una nueva jornada de preparación en la que no faltaron trabajos tácticos, pruebas de funcionamiento colectivo y la ilusión de un grupo de chicos que sueña con representar de la mejor manera a su liga.
En las últimas semanas, el seleccionado santafesino tuvo la posibilidad de sumar minutos de rodaje en partidos amistosos. Primero lo hizo frente a la categoría de Unión, en un encuentro que permitió observar el rendimiento de los convocados en un contexto competitivo. Posteriormente, se midió con los juveniles de Colón, en un duelo disputado este martes, en el que se jugaron dos tiempos de 30 minutos cada uno. Ambos compromisos fueron tomados como evaluaciones importantes por el cuerpo técnico, que pudo apreciar la evolución futbolística y la adaptación de los jugadores a la idea de juego.
La conclusión general fue positiva: la Selección mostró orden, intensidad y buenas asociaciones colectivas, aspectos que se buscará consolidar en los días que restan antes del debut. Este jueves está previsto un nuevo ensayo, con la intención de pulir detalles y dejar al plantel listo para la exigencia del Provincial.
Un torneo de nivel
La Federación Santafesina de Fútbol dispuso que la sede Santa Fe sea anfitriona de esta edición del Provincial Sub 14. Allí, además de la Liga Santafesina, competirán las ligas Galvense, San Martín, Sanlorencina, Esperancina y Rosarina. Se trata de un certamen que a lo largo de los años ha servido como vidriera para muchos jóvenes que luego dieron el salto a categorías superiores, siendo observado de cerca por entrenadores y captadores de distintos clubes.
La modalidad de juego será todos contra todos, con un cronograma intenso que se desarrollará entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre. Tres jornadas repletas de partidos garantizarán un alto nivel de competencia, en un escenario preparado para recibir a familiares, entrenadores, dirigentes y público en general. El predio Nery Alberto Pumpido, con su infraestructura moderna, se transformará en el epicentro del fútbol juvenil provincial durante todo el fin de semana.
El cuerpo técnico
La conducción técnica del seleccionado santafesino está a cargo de Fernando Nogara, entrenador de amplia trayectoria en el ámbito local. Lo acompaña como ayudante de campo Alejandro Pereyra, mientras que la preparación física está en manos de Juan Recalde y la utilería bajo la responsabilidad de Horacio Herrera. Todos conforman un equipo que apunta no solo a la competencia, sino también a la formación integral de los jugadores, priorizando valores como el compromiso, la disciplina y el trabajo en equipo.
Los convocados
El plantel definitivo de la Selección Santafesina está compuesto por: Joseph Mangold (Ciclón Norte), Luca Jeandervin (Gimnasia y Esgrima), Tomás Heffner (Náutico El Quillá), Ángel Pérez (Náutico El Quillá), Esteban Arnolfo (Sportivo Guadalupe), Conrado Ansoldi (CCyD El Pozo), Alexander González (Unión), Santiago Mirotti (La Salle), Máximo Páez (Colón), Santino Oliva (Pucará), Máximo Perezlindo (Unión), Nael Maidana (Sportivo Guadalupe), Giuliano Muro (Cosmos), Nahuel Zapata (Náutico El Quillá), Jonás Romero (Colón), Joaquín Wanlemberg (Unión), Lúcio Moreno (Gimnasia y Esgrima), Xavier Sequeira (Cosmos).
Un grupo variado que combina jugadores de diferentes clubes de la ciudad y alrededores, con el objetivo común de representar a la Liga Santafesina de la mejor manera.
- Viernes 19 de septiembre – Cancha N°1, 14.30: Galvense vs. Esperancina. 15.45: San Martín vs. Sanlorencina. 17: Santafesina vs. Rosarina.
- Sábado 20 de septiembre – Cancha N°1: 9: Esperancina vs. San Martín. 10.15: Sanlorencina vs. Rosarina. 11.30: Santafesina vs. Galvense. 14.30: Rosarina vs. San Martín. 15.45: Sanlorencina vs. Galvense. 17: Santafesina vs. Esperancina.
- Domingo 21 de septiembre – Cancha N°1: 9: Sanlorencina vs. Santafesina. 10.15: Rosarina vs. Esperancina. 11.30: Galvense vs. San Martín. 14.30: Sanlorencina vs. Esperancina. 15.45: Rosarina vs. Galvense. 17: Santafesina vs. San Martín.
Cada entrenamiento, cada charla y cada prueba táctica son pasos fundamentales en este proceso de construcción. La meta es competir, pero también dejar huella en los chicos, quienes seguramente recordarán este Provincial como una experiencia inolvidable. El próximo fin de semana, el fútbol juvenil santafesino vivirá su gran cita, y la ilusión de los Sub 14 está más encendida que nunca.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.