Torneo de selecciones

Se viene el Provincial Sub 14

La Selección Santafesina de Fútbol ultima detalles para el certamen que reunirá a seis ligas en el predio Nery Alberto Pumpido. Con entrenamientos y amistosos previos, el combinado dirigido por Fernando Nogara ya tiene a sus convocados para afrontar un fin de semana a puro fútbol juvenil.