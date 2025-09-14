En Cabaña Leiva, venció a Ateneo

La Salle, dueño del clásico colegial

En un partido intenso y vibrante, el equipo dirigido por Eduardo Magnín venció 2 a 1 a Ateneo Inmaculada de Agustín Olíver. Con goles de Guido Gutiérrez y Guerín, los lasallanos celebraron ante su gente en una jornada marcada por el color, la pasión y el buen fútbol. Mateo Hernández, de penal, había puesto el empate transitorio para los colegiales de la Autopista.